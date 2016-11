Android 7.0: Samsung startet Beta-Test für das Galaxy S7

Interessierte können sich über eigene App anmelden – Fertige Version wohl frühestens Anfang 2017

Rund drei Monate ist es mittlerweile her, da hat Google mit Android 7.0 eine neue Generation seines mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Dem gingen nicht nur mehrere öffentliche Testversionen voran, die Hardwarepartner haben den Quellcode der neuen Version auch noch ein paar Wochen früher als die restliche Öffentlichkeit erhalten. All diesen Bemühungen zum Trotz, machen die großen Hersteller bisher wenig Anstalten, Updates auf die neue Version anzubieten. Nun kommt zumindest bei einem Hersteller etwas Bewegung in die Angelegenheit.

Beta

Samsung startet den Beta-Test für Android 7.0 am Galaxy S7, dies berichtet Sammobile. Daran Interessierte können sich über die "Galaxy Beta Programm"-App für den Test anmelden. Ob man dann aber auch wirklich genommen wird, ist damit allerdings noch nicht gesagt, dies wird von Samsung zufällig entschieden.

Zudem gibt es derzeit auch noch eine weiter bedeutende Einschränkung: Das Beta-Programm ist vorerst nur in Großbritannien verfügbar, was auch bedeutet, dass sich alle anderen die zugehörige App jenseits des Play Stores besorgen und manuell installieren müssen. Einige Nutzer berichten zudem von Problemen bei der Registrierung, eventuell muss hier also noch die offizielle Ankündigung durch Samsung abgewartet werden.

Ausblick

Bei all dem bleibt unklar, wann schlussendlich die fertige Version von Android 7.0 für Nutzer des aktuellen Top-Smartphones von Samsung zur Verfügung stehen wird. Angesichts dessen, dass jetzt gerade einmal das Beta-Programm startet, erscheint eine Veröffentlichung noch im laufenden Jahr aber ziemlich unwahrscheinlich. Und natürlich wird es je nach Provider und Region zum Teil dann noch einige Monate länger dauern. (apo, 6.11.2016)