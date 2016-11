Finanzausgleich: Verhandlungen gehen heute ins Finale

Eine Grundsatzeinigung ist heute Sonntag, am Montag könnte das Ausverhandelte paktiert werden

Wien – Nach eineinhalb Jahren Verhandlungen soll der Finanzausgleich nun finalisiert werden. Ziel ist, bereits heute Sonntag bei einem Treffen der Chefverhandler von Bund, Ländern und Gemeinden eine Verständigung zu erzielen. Diese soll dann am Montag von allen Finanzlandesreferenten abgesegnet und auch gleich unterzeichnet werden. Die Liste der offenen Punkte war zuletzt aber lang.

Hauptstreitpunkt sind jene 500 Millionen Euro, die die Länder zusätzlich erhalten wollen. Offen ist unter anderem auch noch, wie stark Pflege- und Gesundheitskosten in den kommenden Jahren steigen dürfen sowie die Verteilung der Steuermittel unter den Ländern. Mit dem Finanzausgleich verknüpft wird wohl die Mindestsicherung, wo es aktuell ein Zerwürfnis zwischen der SPÖ und den mächtigen ÖVP-Landesorganisationen in Nieder- und Oberösterreich gibt. In anderen Punkten ist man schon weit gekommen, etwa dabei, dass man die Gelder für die Kinderbetreuung künftig aufgabenorientiert, also nach Bedarf vergeben will. Den Gemeinden wiederum soll mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Grundsteuer gewährt werden.

Die Summe, um die beim Finanzausgleich verhandelt wird, ist jedenfalls beträchtlich. Der zu verteilende Steuerkuchen betrug zuletzt gut 81 Milliarden. Rund zwei Drittel der Gelder gehen zumindest am Papier derzeit an den Bund, wobei Länder und Gemeinden durch diverse Transfers laut Expertenberechnungen letztlich real aber mehr als nur zu einem Drittel kommen. (APA, 6.11.2016)