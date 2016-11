Janko schießt Basel zu 2:1-Heimsieg gegen Lausanne

ÖFB-Stürmer trifft in der Nachspielzeit für den Tabellenführer

Marc Janko hat den FC Basel am Samstag in der Schweizer Fußball-Meisterschaft zu einem 2:1-Heimsieg über Lausanne geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer wurde in der 64. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und erzielte in der 92. Minute mit seinem fünften Liga-Saisontor den Siegestreffer.

Basel ist damit auch nach 14 Runden ungeschlagen und führt die Tabelle zwölf Punkte vor dem von Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler betreuten Sion an. (APA, 5.11.2016)