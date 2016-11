ManCity lässt gegen Middlesbrough Punkte liegen

Später Ausgleich zum 1:1 lässt das Team von Guardiola um die Tabellenführung bangen

Manchester – Manchester City hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League im Heimspiel gegen Middlesbrough nur ein 1:1 erreicht. Stürmerstar Sergio Aguero brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, Marten de Roon glückte in der 91. Minute der Ausgleich für den Aufsteiger.

Davor hatte sich "Boro"-Goalie Victor Valdes, der mit City-Coach Josep Guardiola einst große Erfolge beim FC Barcelona gefeiert hatte, bei einigen Chancen der Hausherren ausgezeichnet. Durch den überraschenden Punkteverlust könnten die in der Tabelle noch führenden "Citizens" noch am Samstag von Chelsea beziehungsweise am Sonntag von Arsenal und Liverpool überholt werden. (APA, 5.11.2016)