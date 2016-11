Wiesberger vor Schlussrunde in Antalya Zweiter

Däne Olesen führt mit sieben Schlägen Vorsprung

Antalya – Bernd Wiesberger steuert beim Auftakt der Finalserie der Golf-Europa-Tour auf ein weiteres Spitzenergebnis zu. Der Burgenländer nimmt die Schlussrunde in Antalya (7 Mio. Dollar) am Sonntag als Zweiter in Angriff. Am Samstag benötigte der 31-Jährige auf dem Par-71-Kurs nach sechs Birdies und einem Bogey auf dem letzten Loch nur 66 Schläge und rückte mit dem Gesamtscore von 202 um acht Plätze vor.

Wiesberger, der in den vergangenen fünf Turnieren zweimal Zweiter und weitere zwei Mal in den Top Ten platziert war, teilt sich den zweiten Rang mit vier weiteren Spielern. Der Däne Thorbjörn Olesen spielte auf der dritten seine bisher schwächste Runde (68), hat aber im Rennen um den Siegerscheck von 1,065 Millionen Euro immer noch sieben Schläge Vorsprung. (APA, 5.11.2016)