Nordirak: 18 Tote bei Anschlag auf Flüchtlingskonvoi

Familien auf der Flucht vor dem IS

Tikrit – Bei einem Anschlag auf einen Flüchtlingskonvoi im Nordirak sind nach offiziellen Angaben 18 Menschen getötet worden. Bei den meisten Opfern handele es sich um Mitglieder irakischer Familien, die auf der Flucht vor der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) gewesen seien, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie stammten aus Hawija 120 Kilometer südlich der IS-Hochburg Mossul. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wer die Sprengsätze deponierte.

Mossul ist derzeit Ziel einer Großoffensive der irakischen Armee mit Luftunterstützung der US-geführten Koalition. Das irakische Militär hat bereits mehrere Bezirke in der Großstadt zurückerobert, die der IS 2014 unter seine Kontrolle gebracht hatte. Die Schlacht um Mossul hat tausende Menschen in die Flucht getrieben. (Reuters, 5.11.2016)