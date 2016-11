Zehntes Burgstaller-Goal für Nürnberg

Kärntner als Matchwinner bei Auswärtssieg gegen Aue

Aue – Guido Burgstaller hat seine Führung in der Torschützenliste der zweiten deutschen Fußball-Liga weiter ausgebaut. Mit seinem zehnten Saisontreffer bescherte der Kärntner dem 1. FC Nürnberg am Freitag zudem einen 2:1-Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue. Burgstaller traf in der 77. Minute per Kopf für den Club, der von den vergangenen sechs Partien fünf gewonnen hat und vorläufig auf Platz acht liegt.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Ylli Sallahi und Erwin Hoffer, die mit dem Karlsruher SC beim FC Heidenheim 1:2 unterlagen. Martin Rasner stand bei Heidenheim nicht im Kader, ebenso wie sein österreichischer Landsmann Christian Gartner bei Fortuna Düsseldorf, die gegen Dynamo Dresden vor eigenem Publikum 0:3 verlor. (APA, 4.11.2016)