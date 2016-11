Türkei steckt nun auch Parlamentarier ins Gefängnis

Nach dem Schlag gegen "Cumhuriyet" und neuen Massenentlassungen hat die Regierung mit der Verhaftung von HDP-Abgeordneten begonnen

Ankara/Athen – "Drückt meinen Kopf nicht herunter!", protestierte Idris Baluken. "Ich vertrete Hunderttausende von Stimmen. Du kannst mich nicht so wegbringen und meinen Kopf herunterdrücken", erklärte er einem der Beamten von der Antiterroreinheit. Aber der Lungenarzt und prominente Kurdenpolitiker wird in der Nacht zu Freitag ebenso in einen Polizeiwagen bugsiert wie seine beiden Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag sowie ein Dutzend weitere Abgeordneter der HDP. Eine auch für türkische Verhältnisse besonders radikale Woche der Repressionen geht so mit der Verhaftung von Oppositionspolitikern aus dem Parlament zu Ende.

Die Immunität der Abgeordneten von der prokurdischen Minderheitenpartei HDP, der drittgrößten Fraktion im Parlament in Ankara, ist schon seit dem Frühjahr weg. Damals stimmte auch ein Teil der Sozialdemokraten für den Vorschlag der Regierung, den Schutz vor Strafverfolgung aller Abgeordneten aufzuheben. Ein kapitaler Fehler, wie die CHP jetzt feststellen muss, wo die Türkei im Ausnahmezustand regiert wird. Die Verhaftung der Parlamentarier führe das Land in eine gefährliche Richtung, sagte am Freitag Kemal Kiliçdaroglu, der Vorsitzende der größten Oppositionspartei.

Am Montag ließ die Regierung bereits den Chefredakteur und ein Dutzend Mitarbeiter von Cumhuriyet, der wichtigsten verbliebenen Oppositionszeitung, verhaften. Nochmals 12.000 Beamte – darunter viele Hochschullehrer und Polizisten – sind im Lauf der Woche suspendiert worden. Für die ebenfalls inhaftierten Bürgermeister von Diayarbakir, der größten und wichtigsten Stadt der Kurden in der Türkei, setzte der Innenminister einen Verwalter ein.

Drohungen Richtung EU

Dazwischen nannte Staatschef Tayyip Erdogan Deutschland einen den Terrorismus unterstützenden Staat, und sein Außenminister drohte mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens mit der EU noch in den nächsten Tagen. Dann folgte auch noch der Schlag gegen die Parlamentarier von der Partei der Demokratischen Völker (HDP).

Von den zunächst 13 festgenommenen Politikern kommt am Nachmittag Sirri Süreyya Önder, ein prominenter Sozialist aus Istanbul, unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Dafür wird auch Sebahat Tuncel verhaftet, eine andere führende kurdische Politikerin und Frauenrechtlerin. Allen wirft die türkische Justiz Unterstützung der kurdischen Untergrundarmee PKK vor. Diese wird in der Türkei wie in der EU als Terrorgruppe eingestuft.

Noch am Freitagmorgen verübt die PKK einen Bombenanschlag auf den Hauptsitz der Polizei in Diyarbakir. Die Wucht der Explosion lässt einen enormen braunfarbenen Pilz über der Stadt aufsteigen. Mindestens neun Menschen sterben, an die 100 werden verletzt. In der Millionenstadt Diyarbakir wie in Ankara und Istanbul gehen HDP-Anhänger auf die Straßen und werden von der Polizei mit Gewalt auseinandergetrieben.

Fünf Millionen Stimmen hatte die HDP bei der zweiten Parlamentswahl im November vergangenen Jahres erhalten; bei der ersten, regulären, im Juni, hatte sie Erdogans konservativ-islamischer Partei erstmals die absolute Mehrheit genommen. Selahattin Demirtas hatte den autoritär herrschenden Erdogan immer wieder provoziert: "Du wirst nicht Präsident werden!" Die HDP, sollte das heißen, werde im Parlament stark genug sein, um eine Verfassungsänderung und die Einführung eines Präsidialsystems zu verhindern. Doch spätestens mit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli und der Verhängung des Ausnahmezustands haben sich die Gewichte in der Türkei gänzlich zugunsten Erdogans verschoben.

Straßenunruhen erwartbar

Mit dem Schlag gegen die prokurdischen Parlamentarier scheint nun auch eine Zeit der Straßenunruhen auf das Land zuzukommen. "Wir fürchten weder das Gefängnis noch den Tod. Wir haben nichts zu verstecken oder zu verlieren", soll Figen Yüksekdag, die Ko-Vorsitzende der HDP und eine langjährige linke Aktivistin, dem Staatsanwalt am Freitag gesagt haben. Ein Teil der kurdischen Jugend in der Türkei dürfte sich in diesen Sätzen erkennen.

Für die EU war die Verhaftung der Oppositionspolitiker auch eine Zäsur. In Ankara berieten die Botschafter der Union über die innere Lage des Beitrittskandidaten. Während Staatschef Erdogan in einer Rede in Istanbul großes Wirtschaftswachstum prophezeite, sank die Lira auf das Rekordniveau von 3,15 für einen Dollar – so tief wie lange nicht. (Markus Bernath, 4.11.2016)