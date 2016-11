Rote Rebellen in erster Reihe

Und doch hat die rote Linke dem neuen Parteichef einiges zu verdanken: "Kern ist dabei, sich seine eigenen Personalpools zu schaffen. Er zieht Leute an sich heran, die sich von der alten Parteispitze distanziert hatten, und die Rebellen lassen sich gerne an die Brust nehmen", sagt der Politikwissenschafter Pelinka. "Der Marsch durch die Institutionen hat begonnen. Die große Frage ist nun, ob die Rebellen das System ändern oder das System sie."

Der erste große Coup gelang den roten Rebellen und ihrem damaligen Chefrevoluzzer Niki Kowall mit einem Antrag zur Abschaffung des kleinen Glücksspiels am SPÖ-Landesparteitag im Jahr 2011 – der gegen den dezidierten Willen der Parteispitze angenommen wurde. Das kleine Glücksspiel ist in Wien deshalb inzwischen passé.

Rund 40 junge Menschen, in erster Linie Akademiker, Absolventen der Wirtschaftsuniversität Wien mit einschlägiger Vergangenheit in einer roten Vorfeldorganisation – also dem Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ) oder der Aktion kritischer Schüler (AKS) – schlossen sich zusammen, um innerparteilich Opposition zu spielen.

Die Sektion 8 ist, was man getrost als Ausnahmesektion bezeichnen kann. Sie wurde im Jahr 2007 in Wien-Alsergrund, dem neunten Bezirk, gegründet – einst aus Protest gegen das "inhaltlich und personell von der ÖVP dominierte Kabinett" des Sozialdemokraten und damaligen Kanzlers Alfred Gusenbauer.

Wer ist also diese Truppe, die sich von der roten Persona non grata hin zum neuen Personalpool der SPÖ entwickelt hat?

Maria Maltschnig, ebenfalls Mitglied der Sektion 8, wurde nämlich gerade zur Direktorin des Karl-Renner-Instituts ernannt. Die 31-jährige Ökonomin leitet somit fortan nicht nur die politische Akademie der SPÖ, auch das neue sozialdemokratische Parteiprogramm, das sich gerade in Ausarbeitung befindet, soll maßgeblich ihre Handschrift tragen. So wünscht es der Kanzler.

Kritik von der linken Seite

Neben der Sektion 8 gibt es im linken Spektrum etliche Organisationen in und außerhalb der SPÖ, die sich kritisch mit der aktuellen Politik und der Sozialdemokratie im Besonderen auseinandersetzen. Während die Junge Generation in der SPÖ als eher angepasst gilt, bildet die Sozialistische Jugend eine Art parteiinterne Opposition. In Wien sucht die Sektion ohne Namen neue Wege und Zugänge abseits der klassischen Parteistrukturen. Das Grazer Pendant dazu ist die Sektion Mur, die vor allem junge Leute auch außerhalb der SPÖ ansprechen will.

Die Initiative Kompass ist eine Themeninitiative innerhalb der SPÖ, die sich für einen sozialdemokratischen Richtungswechsel einsetzt. Prominente Mitglieder sind etwa die beiden Initiatoren Erich Fenninger, Chef der Volkshilfe, und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Die Initiative Aufbruch setzt sich für eine solidarische Gesellschaft, für soziale Gerechtigkeit und eine neue Art des Wirtschaftens ein. Hier sind vor allem Vertreter der Gewerkschaften, Sozialbewegungen und Umweltgruppen aktiv. Der Verein für kritische Wissenschaft Momentum, geleitet von der ehemaligen ÖH-Vorsitzenden Barbara Blaha, veranstaltet jährlich einen Kongress in Hallstatt und publiziert Thesen zu Freiheit, Steuergerechtigkeit, Demokratie und Solidarität. (völ)