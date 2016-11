Zwei US-Militärausbildner in Jordanien erschossen

Ein Wachsoldat soll beim Zugang zu einer Luftwaffenbasis das Feuer eröffnet haben

Amman – Bei einem Schusswechsel im Süden Jordaniens sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die Schüsse fielen am Eingang einer Luftwaffenbasis in dem Ort Al-Jafr, als US-Militärausbildner auf das Gelände fahren wollten, berichtete die Nachrichtenagentur Petra am Freitag. Ein weiterer US-Ausbildner und ein jordanischer Offizier seien verletzt worden.

Die jordanische Nachrichtenseite "Al-Ghad" meldete, dass ein Wachsoldat auf einen Wagen mit den US-Ausbildern geschossen habe, als diese an der Einfahrt der Luftwaffenbasis trotz Befehls nicht angehalten hätten.

Jordanien ist im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" ein enger Verbündeter der USA. Vor einem Jahr hatte ein jordanischer Polizist in einem Ausbildungszentrum östlich der Hauptstadt Amman zwei Ausbildner aus den USA und einen aus Südafrika erschossen. Auch der Schütze und ein jordanischer Angestellter kamen dabei ums Leben. (APA, dpa, 4.11.2016)