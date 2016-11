Luftverschmutzung: 1.800 Schulen in Neu-Delhi bleiben geschlossen

900.000 Schüler sind von Maßnahme in indischer Hauptstadt betroffen. Feuerwerke verursachten dichte Smog-Wolke

Neu-Delhi – Wegen starker Luftverschmutzung bleiben am Samstag 1.800 Volksschulen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi geschlossen. Die Maßnahme betreffe 900.000 Kinder, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung, Yogendra Mann, am Freitag. Am Montag sollten die Schulen aber wieder öffnen. An den meisten Schulen in Indien wird an sechs Tagen in der Woche unterrichtet.

Neu Delhi erlebt derzeit die stärkste Luftverschmutzung seit Jahren. Beim traditionellen Diwali-Fest am vergangenen Sonntag hatten die Bewohner Millionen Feuerwerke abgeschossen, die Stadt liegt seitdem unter einer dichten Smog-Wolke.

Ohnehin hat sich die Luftqualität in der indischen Hauptstadt mit der zunehmenden Urbanisierung in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert. Dieselmotoren, kohlebetriebene Kraftwerke und Industrieabgase tragen dazu ebenso bei wie das Abbrennen von Stoppelfeldern rund um die Metropole und das Heizen mit offenen Feuern. (APA, 4.11.2016)