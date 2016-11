Adduktorenverletzung zwingt den Watford-Verteidiger zur Pause. Für ihn rutscht Michael Madl in den Kader

Wien – Sebastian Prödl fällt für die anstehenden Spiele der Nationalmannschaft in Wien aus. Der Watford-Innenverteidiger laboriert an einer Adduktorenverletzung, an seiner Stelle wurde Michael Madl (Fulham) für das WM-Quali-Match am 12. November gegen Irland und das Testspiel am 15. November gegen die Slowakei nachnominiert. (APA, 4.11.2016)