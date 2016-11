ELGA: Geschäftsführerin Herbek tritt ab

Die für die elektronische Gesundheitsakte zuständige Gesellschaft wird umgebaut.

Wien – Die ELGA-GmbH, zuständig für die elektronische Gesundheitsakte, wird umgebaut. Geschäftsführerin Susanne Herbek verlässt mit 1. Jänner 2017 die Gesellschaft. Nach siebenjähriger Tätigkeit in der ELGA-GmbH wird die ausgebildete Ärztin sich neuen Aufgaben zuwenden, verlautbarte das Gesundheitsministerium. Ihre Nachfolge wird in der ELGA-Generalversammlung am 7. Dezember geregelt.

Die Errichtungsgesellschaft für die Elektronische Gesundheitsakte, wie ELGA mit vollem Namen heißt, werde im nächsten Jahr einen Umwandlungsprozess durchlaufen, kündigte das Gesundheitsministerium an. Nach der Inbetriebnahme von ELGA im Laufe des letzten Jahres werde der Schwerpunkt nun von der Errichtung der ELGA-Infrastruktur hin zur Weiterentwicklung der ELGA und von e-Health in Österreich verlagert.

Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) würdigte die Arbeit Herbeks, die als Geschäftsführerin hervorragende Arbeit geleistet habe. "Susanne Herbek zeichnet zu einem wesentlichen Anteil für die erfolgreiche Inbetriebnahme von ELGA in Österreich verantwortlich." (APA, 4.11.2016)