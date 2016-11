Philips plant deutliche Umsatzzuwächse für nächste Jahre ein

Vier bis sechs Prozent Umsatzplus und ein Punkt Margenverbesserung pro Jahr geplant

Der niederländische Elektrokonzern Philips will in den kommenden Jahren deutlich zulegen und auch profitabler werden. Mittelfristig sei mit einem Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent per annum zu rechnen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem solle sich die Marge jährlich um einen Prozentpunkt verbessern.

Gewinn gesteigert

Philips hatte zuletzt im Sommerquartal den operativen Gewinn (EBITA) um 47 Prozent auf 649 Mio. Euro gesteigert. Die Marge lag bei elf Prozent.

Der Konzern hat gerade die Lichtsparte an die Börse gebracht. An ihr hält Philips aber noch 70 Prozent. Der Fokus soll künftig vor allem auf der Medizintechnik sowie kleineren Elektrogeräten wie Rasierern und Bügeleisen liegen. (APA/Reuters, 4.11. 2016)