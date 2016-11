IS-Jihadisten greifen Stadt bei Mossul an

Sieben Soldaten und Kämpfer einer schiitischen Miliz getötet – Extremisten im Kampf um Mossul unter Druck

Mossul – Kämpfer der Jihadistengruppe Islamischer Staat (IS) haben im Irak einen Ort südlich der umkämpften Großstadt Mossul angegriffen. Dabei eroberten sie am Freitag laut Polizei eine Moschee und mehrere Häuser. Sieben Soldaten und Kämpfer einer schiitischen Miliz wurden getötet. Die Angreifer seien in der Nacht in den Ort Shirkat etwa 100 Kilometer südlich von Mossul eingedrungen, sagte ein Polizist.

Die Sicherheitskräfte verhängten eine Ausgangssperre und schickten Verstärkung, um die IS-Kämpfer zurückzuschlagen.

Irakische Eliteeinheiten haben im Osten der IS-Hochburg Mossul nach eigenen Angaben weitere Stadtteile unter Kontrolle gebracht. Insgesamt seien sechs Viertel von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreit worden, teilte die Armee am Freitag mit. Auf Gebäuden sei die irakische Flagge gehisst worden.

Dennoch kann es in diesen Gebieten weiter zu Kämpfen kommen, da sich Scharfschützen und andere Kämpfer des IS häufig in Gebäuden verstecken. Zudem sollen die Extremisten in Mossul ein Tunnelsystem ausgegraben haben, in dem sie sich unbemerkt bewegen können.

Die irakische Armee, kurdische Peschmerga und Milizen hatten Mitte Oktober die lang erwartete Offensive auf Mossul begonnen. Sie soll den IS aus der Millionenstadt vertreiben. Am vergangenen Dienstag drang die irakische Armee erstmals auf das Stadtgebiet vor.

2014 erobert

Mossul ist die wichtigste Hochburg der Extremisten im Irak. IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi hatte in der Millionenstadt im Jahr 2014 in einer Moschee ein sogenanntes Kalifat ausgerufen.

Die Islamisten sind allerdings unter Druck geraten, weil die irakische Armee mit Hilfe kurdischer und schiitischer Milizen bis auf das Stadtgebiet vorgedrungen ist. Dabei werden sie von einer internationalen Koalition unter Führung der USA mit Luftangriffen unterstützt. (APA, Reuters, 4.11.2016)