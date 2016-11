"Das Büro wird zu einem Zuhause für die Community"

Gielgen: Langfristig wird die Anzahl der Festangestellten deutlich abnehmen, weil die Welt von morgen andere Beschäftigungsmodelle erfordert – so wie etwa Projektarbeit oder Crowd-Working. Dazu braucht es eine komplette Neudefinition von Arbeit und eine Neuregulierung des Arbeitsmarktes. Es wird ein Dialog stattfinden müssen – zwischen Politik, lokalen Behörden und den großen Playern in der Wirtschaft. Diesen Dialog vermisse ich. (Wojciech Czaja, 24.11.2016)

Gielgen: In den nächsten zehn Jahren sehe ich, dass parallel zur Digitalisierung auch die Sehnsucht nach Komfort, Zuhause-Gefühl und zwischenmenschlichen Beziehungen zunehmen wird. Community wird zu einem integralen Bestandteil der Infrastruktur. In Zukunft wird man die Büros und Office-Hubs nicht mehr als Raum verstehen, sondern als Cluster, als einen Hort des Treffens und Netzwerkens. Dieser Parameter wird zunehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass es dafür in ein paar Jahren schon Apps und Landkarten geben wird.

Gielgen: Die mausgrauen Büros sind leider definitiv in der Überzahl. Die Wahrheit ist: Der Mensch nimmt den Schwimmstil der Masse ungefragt an. Wir sind nicht besonders gut darin, den Status quo zu hinterfragen.

Gielgen: Ich korrigiere: Ich bin ein Verfechter des Fortschritts. Es stehen nicht die modernen Arbeitsweisen im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Moderne Arbeitsweisen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Bei Büros gibt es derzeit zwei Pole: Zum einen ist das Büro ein Ort mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Agilität, weil wir dank neuer Technologien immer und überall arbeiten können. Zum anderen entwickelt sich das Büro zu einem Wohlfühlort, dem Zuhause für die Community. Auch wenn wir von überall arbeiten können, wollen wir letztendlich an jenen Ort zurückkommen, den wir mit unseren Kollegen teilen.

Raphael Gielgen ist Head of Research für Vitra und jettet als Trendscout durch die Welt. Seine Mission ist das Aufspüren von Bürotrends. Das Netzwerken, sagt er, wird in Zukunft wichtiger sein als der Raum.

Raphael Gielgen (47) ist ausgebildeter Tischler und Kaufmann. Seit 20 Jahren beschäftigt der Deutsche sich mit Büros. Seit 2014 arbeitet er für den Möbelhersteller Vitra. Kürzlich hielt er den Eröffnungsvortrag bei der von Area, Vitra und Creative Region veranstalteten Konferenz "What the Hack is Future?" in der Tabakfabrik.

