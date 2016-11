Großübung in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Eventuell Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich

Wien – Am Freitag führen die Justizanstalt Wien-Josefstadt und die Landespolizeidirektion Wien eine Großübung in dem Gefangenenhaus durch. Etwa 220 Justizwachebedienstete, 50 weitere Strafvollzugsbedienstete, 100 Polizeischüler und 70 Polizisten werden an der Übung teilnehmen, teilte das Justizministerium mit.

Dadurch kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Landesgerichtsstraße, Wickenburggasse und Florianigasse in der Josefstadt kommen. Ziel der Übung ist, sowohl die Abläufe bei Großeinsätzen unter Einsatzbedingungen zu trainieren, als auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen zu proben. (APA, 4.11.2016)