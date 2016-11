Metaller-KV-Verhandlungen noch ohne Ergebnis und ohne "Mitternachts-Gulasch"

Die vierte Verhandlungsrunde dauert auch nach 15 Stunden noch an, das "Mitternachts-Gulasch" fiel diesmal aus

Wien – Die Sozialpartner in der Maschinen- und Metallbauindustrie können sich auch heuer wieder nicht trennen. Seit nunmehr 15 Stunden verhandeln sie in der vierten Runde den Kollektivvertrag für 2017, im Vorjahr waren in der finalen Runde 24 Stunden für eine Einigung erforderlich.

Damals gab es ein Lohn- und Gehaltsplus von 1,5 Prozent, heuer sind die Gewerkschaften mit einer Drei-Prozent-Forderung in die Verhandlungen eingestiegen. Gibt es heute keine Einigung, dann drohen zu Wochenbeginn Betriebsversammlungen.

Während das legendäre Sitzfleisch der Metaller die mitgereisten rund 80 Betriebsräte wenig verwunderte, herrschte Erstaunen darüber, dass heuer erstmals das gewohnte "Mitternachts-Gulasch" ausgefallen ist. Verhandelt wird traditionell in der Bundeswirtschaftskammer – und ebenso traditionell ist die Schlussformel der Sozialpartner nach vollbrachter Verhandlungsnacht: Wir haben einen für beide Seiten gerade noch vertretbaren Kompromiss gefunden. (APA, 4.11.2016)