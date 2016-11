TV- und Radiotipps für Freitag, 4. November

The Crown, Elbphilharmonie, Black Brown White, Makro: Globalisierung – wer profitiert?, Ein Augenblick Freiheit, Liebeskämpfe

9.00 HISTORISCH

The Crown Mit 110 Millionen Euro ist The Crown die bis jetzt teuerste Eigenproduktion aus dem Fundus des kostenpflichtigen Streamingdienstes Netflix. Im Mittelpunkt steht das private und öffentliche Leben der britischen Königin. Die erste Staffel erzählt die jungen Jahre von Queen Elizabeth II (Claire Foy). Unbegrenzt verfügbar sind alle zehn Folgen ab neun Uhr. Netflix

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Knopf im Ohr – wieder hören dank Mini-Implantat Wenn konventionelle Hörgeräte nicht mehr helfen, kommen Hörimplantate ins Spiel. An der Uni-Klinik St. Pölten wird das Gerät mit der weltweit dünnsten Elektrode implantiert. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Elbphilharmonie – von der Vision zur Wirklichkeit Als im April 2005 die ersten Bilder für diese Doku über den Bau der Elbphilharmonie in Hamburg entstanden, gingen alle davon aus, dass der Konzertsaal nach spätestens vier Jahren fertiggestellt sein würde. Schwer getäuscht. Über einen Zeitraum von elfeinhalb Jahren wurden alle Höhen und Tiefen der Großbaustelle dokumentiert. Bis 21.15, NDR

20.15 ÖSTERREICHISCHER FILM I

Black Brown White (Ö 2011, Erwin Wagenhofer) Fritz Karl schleppt als Trucker Don Pedro die Afrikanerin Jackie und ihren Sohn illegal nach Europa. Aus der Zweckgemeinschaft wird eine Liebesgeschichte. Mit Ashitey Hope, Theo Caleb Chapman, Wotan Wilke Möhring, Jurij Diez und Karl Markovics. Bis 22.00, ORF 3

vipmagazin

21.00 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Makro: Globalisierung – wer profitiert? Die Globalisierung schafft Gewinner und Verlierer. Zu den Profiteuren gehören multinationale Konzerne. Sie nutzen Standortvorteile in verschiedenen Ländern, was in den alten Produktionsmärkten Arbeitslose zurücklässt. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTARFILM

Room 237 Rodney Aschers Dokumentation aus dem Jahr 2012 zu Stanley Kubricks Horrorklassiker Shining ist eine wissenschaftliche wie liebevolle Reflektion über den Filmemacher. Bis 23.25, Arte

22.00 ÖSTERREICHISCHER FILM II

Ein Augenblick Freiheit (Ö/F/TRK 2008, Arash T. Riahi) Basierend auf eigenen Erfahrungen erzählt Riahi von den Schicksalen dreier in der Türkei gestrandeter iranischer Flüchtlingsgruppen, die auf ein besseres Leben in Europa hoffen. Mehrfach ausgezeichnet. Bis 23.50, ORF 3

neuestekinotrailer

22.45 MUSIK

Now & Then: Frauen im Pop Christina Wolf und Fritz Egner gehen der Frage nach, welche Frauen im Popbusiness reüssieren und wie sie die Musik und die Gesellschaft prägen. Mit von der Partie sind u. a. Madonna, Garbage-Sängerin Shirley Manson und der erst 15-jährigen Jasmine Thompson, die mit Ain't Nobody einen Welthit landete. Bis 23.30, BR

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Der geheime Kontinent – Amerika vor Kolumbus (2/2) Mit drei Schiffen erreichen Christopher Kolumbus und seine Männer im Jahre 1492 den amerikanischen Kontinent, der sich grundlegend vom europäischen unterscheidet. Und der größte Kulturaustausch der Weltgeschichte beginnt. Bis 23.30, ORF 2

23.55 EROTIKDRAMA

Liebeskämpfe (Mes séances de lutte, F 2013, Jacques Doillon) Eine junge Frau (Sara Forestier) kehrt in ihr Elternhaus zurück, um es zu verkaufen. In dieser aufwühlenden Zeit verliebt sie sich in ihren Nachbarn (James Thiérrée). Ihre leidenschaftlichen und körperlichen Rangeleien versetzen beide in einen Rausch. Sie decken tiefer liegende Konflikte und seelische Verwundungen auf. Das zunächst improvisierte Duell wird zunehmend zum Ritual. Bis 1.35, 3sat