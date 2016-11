Filmfestival Tokio: "Die Blumen von gestern" gewinnt Hauptpreis

Österreichisch-deutsche Tragikomödie startet am 13. Jänner im Kino

Tokio/Wien – Die österreichisch-deutsche Tragikomödie "Die Blumen von gestern" hat beim 29. internationalen Filmfestival von Tokio den Hauptpreis und den Publikumspreis abgeräumt. Der deutsche Regisseur Chris Kraus ("Poll") erzählt darin die "unmögliche Liebesgeschichte" zwischen dem Holocaustforscher und Nazi-Nachfahren Toto (Lars Eidinger) und der jüdischen Studentin Zazie (Adele Haenel).

In weiteren Rollen sind Hannah Herzsprung, Bibiana Zeller und Jan Josef Liefers zu sehen. "Die Blumen von gestern" wurde von der in Wien ansässigen Dor Film gemeinsam mit der deutschen Four Minutes Filmproduktion produziert und startet am 13. Jänner regulär in den österreichischen Kinos. (APA, 3.11.2016)