Neues Ö1-Programm: Eine Dimension weniger, ein Medientermin mehr

Nacht ohne Quartier, Sonntag voller Kunst, aktueller Talk zu Mittag: Ö1-Programmpläne vor Senderklausur kommende Woche

Wien – Wenn es kommenden Montag und Dienstag um die Zukunft von Ö1 geht, kann "inmitten des Welterbesteiges" keine ganz falsche Adresse sein: Ins Wellnesshotel Pfeffel, das seine Lage in der Wachau nahe Dürnstein so beschreibt, lädt Ö1-Leiter Peter Klein zur Klausur.

Mit seinem Erbe bei Ö1 geht Klein durchaus beherzt um. Womöglich motiviert von akuten Sparnotwendigkeiten in Zeiten fraglicher Gebührenerhöhung – das freilich weist Klein auf Anfrage des STANDARD zurück.

"Ö1 in Gefahr"

Klein spricht vom "sanften Erneuern" und beruhigt Funkhausverteidiger Gerhard Ruiss. Der Vorsitzende der IG Autorinnen sah Donnerstag "Ö1 in Gefahr".

Von vielen von Kleins seit Langem gewälzten Reformplänen hat der STANDARD schon berichtet, etwa vom Ende des Nachtquartier, vom langen Kunst-Sonntagabend oder einem Talk- und Phone-in-Format gleich nach dem Mittagsjournal statt Von Tag zu Tag.

Das lange aufgeschobene Schema will Klein nun 2017 umsetzen, wenn das öffentlich-rechtliche Aushängeschild des ORF seine ersten 50 Jahre im Äther feiert. Zieldatum, so der ORF-Stiftungsrat zustimmt: ab 1. Mai 2017.

So soll Ö1 künftig klingen

Der Stand der Reformpläne nach STANDARD-Infos:

Der Morgen bleibt Lange wälzte Ö1 eine Flächensendung in der Früh, die Morgenjournale und Musik verwebt. Derzeit offenbar nicht vorgesehen.

Neuer Musikvormittag Nach den 10-Uhr-Nachrichten plant Klein offenbar eine neue, einstündige Musiksendung mit wechselnden Themen; um 11.30 Uhr vor dem Mittagsjournal eine halbe Stunde Musik-Nachrichten, Arbeitstitel: Musik aktuell.

Literatur in der Leiste Zwischen Musik und Musiknachrichten soll es nach den stündlichen Nachrichten eine neue Literaturleiste geben. Sie löst die Radiogeschichten ab.

Nach "Mittagsjournal" zu Gast Gleich nach der vielgenutzten Nachrichtenstunde zu Mittag plant Klein eine Stunde Talk zu aktuellen Themen mit Publikumsbeteiligung über Telefon, Mail und Co, Arbeitstitel Punkt eins.

Vormittag am Nachmittag Das Konzert am Vormittag wird zu eineinhalb Stunden Konzert am Nachmittag. Dahinter Moment – Leben heute und Radiohund Rudi.

16 Uhr, zart remixed Der Radiodoktor wechselt von Montag auf Donnerstag, die Kinderuni von Sonntag ebenfalls. Dienstags eine Tonspuren-Wiederholung.

Eine Dimension weniger Das Wissenschaftsmagazin Dimensionen verliert den Freitagtermin.

Mehr Medien Den Dimensionen-Freitag um 19.05 Uhr übernimmt das Newmediamagazin Matrix. Einmal im Monat bekommt das lange diskutierte Ö1-Medienmagazin seine 25 Minuten.

Nacht ohne Quartier Der Mitternachtstalk, derzeit Dienstag bis Donnerstag, wird laut Konzept nun tatsächlich eingestellt. Die Freitagnacht der Musik kommt nur noch zehnmal im Jahr.

Gedanken statt Café am Sonntag Die Gedanken gibt es laut Konzept wöchentlich am Sonntag um 9.05 Uhr statt feier- und ferientags.

Die Kunst des Sonntagabends Von 19 Uhr bis Mitternacht will Klein Contra (Kabarett), Tonspuren, Texte (neue österreichische Literatur), Kunstradio und, klingt noch etwas vage, Musik versammeln. Davor verlängerte Spielräume, weiter Abendjournal und Moment am Sonntag. (fid, 4.11.2016)