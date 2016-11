PS4 Pro: 39 Launch-Games mit Grafik-Upgrade angekündigt

Alle Spiele, die die zusätzliche Grafikleistung ausnutzen sollen im Überblick

Am 10. November erscheint Sonys neue Spielkonsole PS4 Pro. Wie berichtet, wird die gleichen Spiele wie die normale PS4 unterstützen, kann diese jedoch mit besserer Grafik ausgeben – sofern Entwickler ein Update zu den jeweiligen Games veröffentlichen. Bis Ende des Jahres sollen mehr als 45 weitere Spiele von der zusätzlichen Rechenleistung der PS4 Pro profitieren. So dürfen sich Besitzer moderner 4K-Fernseher höhere Auflösungen und feinere Details erwarten, Und Besitzer von Full-HD-TVs und dem Virtual-Reality-System PlayStation VR erfreuen sich vor allem an höheren Bildraten und zusätzlichen technischen Effekten.

Zum Marktstart sollen insgesamt 39 Games ein kostenloses Pro-Upgrade erhalten. Darunter befinden sich Blockbuster wie "Battlefield 1", "Call of Duty: Infinite Warfare" und "Uncharted 4" genauso wie VR-Spiele und einige Indie-Games:

Ende 2016 und 2017

Zu den Spielen, die nach dem PS4-Pro-Start ein Update erhalten, gehören unter anderem "Final Fantasy 15", "The Last Guardian", "Killing Floor 2" und "Watch Dogs 2". Ab 2017 sollen dann alle hauseigenen Sony-Titel wie "Gravity Rush 2", "Horizon Zero Dawn", "Days Gone" und "Gran Turismo Sport" von den Pro-Features profitieren. Von den Dritthersteller-Titeln erhalten "Nioh", "Resident Evil 7" und "For Honor" ebenfalls ein Grafikupgrade. Weitere Games mit Pro-Features sollen dann im Laufe der Zeit angekündigt werden. (zw, 3.11.2016)