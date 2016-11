"Sanfte Neuerungen": Ö1-Chef Klein erklärt Reformpläne für 2017

Neues Schema "keineswegs Sparvorgaben geschuldet" – Klein beruhigt Ruiss: "Kein anderes Medium beschäftigt sich so intensiv mit Literatur"

Wien – Ö1-Chef Peter Klein beruhigt den um den Sender besorgten Gerhard Ruiss. Der Chef der IG Autorinnen Autoren sorgte sich am Mittwoch per Aussendung um Ö1, der Sender sei wegen Sparvorgaben und Kleins Schemaplänen für 2017 "in Gefahr". Keine Rede davon, erklärt Klein auf STANDARD-Anfrage – und er erklärt auch gleich die Eckpunkte seiner Reformpläne für 2017.

"Ö1 plant eine Optimierung seines Programmschemas", lässt Klein auf Anfrage wissen. "Das neue Schema soll, so der Stiftungsrat es genehmigt, ab 1. Mai 2017 on air gehen." 2017 wird der Sender seine ersten 50 Jahre feiern. Klein: "Ö1 nutzt diesen Anlass, um sich in nahezu allen Bereichen sanft zu erneuern." Und: "Die Entwicklung des Programmschemas dient einer Verbesserung des Angebots und ist keineswegs den bekannten Sparvorgaben geschuldet."

Zehn Stunden Literatur pro Woche

Klein an Ruiss: "Es gibt kein anderes Medium in Österreich, das sich auch nur annähernd so intensiv mit Literatur beschäftigt und so viel Literatur publiziert wie Ö1." Das Kultur- und Inforadio sende "in einem Dutzend Sendereihen etwa 600 Minuten beziehungsweise zehn Stunden Literatur pro Woche" und stelle "pro Jahr etwa 800 Bücher vor", Sachbücher eingerechnet.

Kleins Reformpläne

Klein schildert die Reformpläne für 2017 so (DER STANDARD berichtete mehrfach über die Eckpunkte, etwa hier):