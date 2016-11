Sky holt Jörg Wontorra und startet neuen Entertainmentsender

Sky 1 wartet mit Eigenproduktionen wie "Masterchef" und "Mitfahr-Randale" auf – Sportmoderator erhält eigenes Format

Düsseldorf/Wien – Das Jahresmotto für Sky lautet in Deutschland und Österreich "Enjoy the Show": Am Mittwochabend präsentierte der Bezahlsender in Düsseldorf die Programmhighlights für 2016/17 und hatte dabei auch einige Neuerungen parat. So startet am Donnerstag der neue Entertainmentsender Sky 1, dort stehen in den kommenden Monaten weitere Eigenproduktionen an.

In "Mitfahr-Randale" wird der deutsche Moderator Micky Beisenherz als Lockvogel eingesetzt, um nichtsahnenden Mitfahrern "verrückte, verstörende und nervenaufreibende Momente" zu bieten, wie es in einer Aussendung heißt. Je länger die Kandidaten dabei im Auto ausharren, umso mehr Geld wartet auf sie. Unterstützt wird Beisenherz, der als Autor auch am RTL-Erfolg "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" beteiligt ist, von Kollegen wie Schauspielerin Karolin Oesterling und Komiker Simon Pearce. Zu sehen ist das Format immer freitags um 20.15 Uhr auf Sky 1.

Kochshow "Masterchef"

Ebenfalls für den neuen Kanal angekündigt wurde die Kochshow "Masterchef" (ab Donnerstag um 20.15 Uhr), in der 120 Hobbyköche um den mit 100.000 Euro dotierten Titel sowie um ein eigenes Kochbuch kämpfen. Für Sky Arts konzipierte man die Eigenproduktion "Art in the City", die Kulturjournalist Axel Brüggemann moderieren wird. Diese startet im Frühjahr 2017 und begleitet junge Street-Art-Künstler. Mit von der Partie wird auch der Grazer Nychos sein.

Jörg Wontorra reaktiviert

Sportlich wird es mit Frank Buschmann, der zum Bezahlsender wechselt und ab der Saison 2017/18 die Fußball-Übertragungen bei Sky kommentieren wird. Zudem präsentiert er die Sportcomedy "A League of Their Own". Ein Rückkehrer ist Jörg Wontorra: Der Moderator wird ab nächstem Herbst das Team von Sky Sport News unterstützen. Bevor er sein eigenes Format bekommt, wird der Sender ab 1. Dezember im Free-TV empfangbar sein.

Serien

Sky-Kunden können sich in den kommenden Wochen und Monaten außerdem auf neue Staffeln von Erfolgsserien wie "Game of Thrones" und "House of Cards" freuen, fortgesetzt wird auch die italienische Sky-Produktion "Gomorrha". Aus eigenem Haus stammen die zweite Staffel von "Fortitude" sowie das erste deutsche Fiction-Format bei Sky, "Babylon Berlin", das man gemeinsam mit X-Filme, ARD/Degeto und der Beta Film produziert. (APA, 3.11.2016)