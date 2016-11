Schäuble verschärft Kampf gegen Steuerbetrug

Strengere Auflagen für Banken und Steuerzahler geplant

Berlin – Ein halbes Jahr nach den Enthüllungen rund um die Panama Papers hat der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) das Gesetz zur Bekämpfung von Steueroasen und Briefkastenfirmen auf den Weg gebracht. Seine Gesetzespläne sehen strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken sowie höhere Strafen bei Verstößen vor.

Finanzinstitute sollen für Steuerausfälle in Haftung genommen werden. Geplant sind erweiterte Auskunftspflichten und Ermittlungsbefugnisse für den Fiskus. Das "steuerliche Bankgeheimnis" soll in diesem Zusammenhang teilweise aufgehoben werden. Die Fristen zur Verjährung sowie für die nachträgliche Steuerfestsetzung werden heraufgesetzt.

Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, wurde der entsprechende Referentenentwurf an die übrigen Bundesministerien, die Länder und an Verbände verschickt.

Zehn-Punkte-Programm

Schäuble hatte nach der Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers im April ein Zehn-Punkte-Programm gegen Steuerhinterziehung vorgelegt. Ein weltweites Netzwerk von Journalisten hatte einen umfangreichen Datensatz über Briefkastenfirmen ausgewertet, die über eine in Panama-Stadt ansässige Kanzlei liefen. Durch die Enthüllungen gerieten weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck.

Im dem 37-seitigen Entwurf verweist das deutsche Finanzministerium ausdrücklich auf die "Diskussion über Legalität und Legitimität von Domizilgesellschaften (häufig auch als Briefkastenfirmen bezeichnet)" infolge der Panama-Papers-Veröffentlichung. Zwar seien Gründung und Unterhaltung von solchen Firmen "nicht per se illegal", heißt es weiter.

Allerdings gehe die Gründung von Domizilgesellschaften "typischerweise mit der Verschleierung von Vermögensverhältnissen, Zahlungsströmen und/oder wirtschaftlichen Aktivitäten einher". Deswegen solle der vorliegende Gesetzentwurf den Finanzbehörden bessere Möglichkeiten einräumen, solche Sachverhalte aufzudecken und so auch abschreckende Wirkung entfalten.

Beschluss im Dezember

Das Gesetz soll im Dezember vom Kabinett beschlossen und vor der Parlamentswahl 2017 verabschiedet werden. Über den Entwurf hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet.

Schon bisher müssen Beteiligungen an Firmen im Ausland unter bestimmten Voraussetzungen den Finanzbehörden gemeldet werden. Diese Meldepflicht soll auf Briefkastenfirmen erweitert werden. Eingeführt werden soll auch eine Anzeigepflicht beim Finanzamt für Banken, die Geschäftsbeziehungen zu Offshore-Firmen für ihre Kunden vermitteln.

Finanzinstitute sollen Geschäftsbeziehungen "inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften" mitteilen. Bei einem Verstoß gegen diese Mitwirkungspflicht sollen Finanzinstitute für dadurch verursachte Steuerausfälle haften. Steuerbetrug über Offshore-Firmen soll schließlich als "besonders schwere Steuerhinterziehung" eingestuft werden, sodass strafrechtliche Ermittlungen zehn Jahre lang möglich wären.

Das eigentliche "Bankgeheimnis" ist mit dem ab 2017 geplanten Austausch von Finanzdaten unter Staaten praktisch abgeschafft. (APA, 3.11.2016)