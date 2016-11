Signal: Verschlüsselter Messenger mit anonymer GIF-Suche

Anfragen werden über Signal-Server umgeleitet, um Privatsphäre der Nutzer zu wahren

Das Hauptaugenmerk von Signal ist es die Kommunikation seiner Nutzer zu schützen. Alle Gespräche verlaufen hier Ende-zu-Ende verschlüsselt, auch Metadaten oder gar Adressbücher werden nicht gesammelt, wie es bei der Konkurrenz oft der Fall ist. Dass Signal auch noch Open Source ist, führt denn auch dazu, dass die Software selbst von NSA-Whistleblower Edward Snowden immer wieder empfohlen wird. Dies bedeutet freilich nicht, dass man ganz auf die weniger ernsthaften Funktionen anderer Messenger verzichten will, doch auch hier natürlich immer mit Bedacht auf die Privatsphäre der Nutzer.

JIF-Suche

In einem Blogeintrag kündigt Softwarehersteller Open Whisper Systems eine integrierte GIF-Suche für Signal an. Dieser bedient sich Giphy um entsprechende animierte Clips direkt in Konversationen einzubinden. Die Nutzer können dabei das Angebot nach Kategorien durchstöbern oder auch eine gezielte Suchanfrage stellen.

Das Besondere daran ist aber, wie Open Whisper Systems diese Funktion implementiert hat. Erfolgen doch sämtliche Anfragen anonymisiert, indem sie über einen Signal-Server umgeleitet werden. Giphy erfährt damit nie, wer eigentlich hinter der Anfrage steht. Da diese Requests TLS-verschlüsselt durchgereicht werden, weiß Signal wiederum nicht, was deren Inhalt ist.

Schwachstellen

Trotzdem warnen die Entwickler davor, dass dieser Ansatz noch keine perfekte Anonymität bietet. Immerhin könnte Open Whisper Systems theoretisch mithilfe einer Analyse der übertragenen GIFs diese identifizieren und so Rückschlüsse auf den Inhalt einer Konversation ziehen. In Zukunft will man entsprechend Wege finden, auch diese potentielle Schwachstelle noch auszuräumen.

Derzeit ist der GIF-Support auf die Android-Version von Signal beschränkt. Die Unterstützung für Desktop und iOS soll in Kürze folgen. (apo, 3.11.2016)