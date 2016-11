Zweite Staffel "Autorevue TV": Christian Clerici gibt bei ATV wieder Gas

16 Folgen ab Samstag – Ausgaben der ersten Staffel erreichten bei Erstausstrahlung im Schnitt 26.000 Seher in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen

Wien – Christian Clerici startet am Samstag, 5. November, die zweite Staffel seines Motormagazins "Autorevue TV" – zu sehen immer samstags um 19.30 Uhr auf ATV.

Clerici wird insgesamt 16 Folgen präsentieren, als ersten Gast begrüßt der Moderator und Produzent der Sendung den Kabarettisten und Science-Buster Martin Puntigam.

Christian Clerici sagt über die zweite Staffel laut Aussendung: "Wir haben an der Sendung weiter geschraubt, das Tuning verbessert und starten mit 16 neuen Folgen voll durch. Der Erfolg der ersten Staffel freut mich, die Resonanz von Sehern und Studiogästen war toll."

In der Erstausstrahlung hatten die 20 Folgen der ersten Staffel im Schnitt 26.000 Seher und einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. In der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren lag der Marktanteil bei 1,3 %, teilte ATV auf STANDARD-Anfrage mit.

Die Wiederholungstermine kamen im Schnitt nochmals auf 25.000 Seher sowie einen Marktanteil von 3,3 % in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen, so ATV. Gezeigt wurde "Autorevue TV" auf ATV etwa noch Sonntag zu Mittag und Montag in der Nacht, auf ATV 2 noch Sonntagnacht und Montagfrüh. (red, 3.11.2016)