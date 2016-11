Grüne mobilisieren weiter gegen Soldatendenkmal

Doch Sprecher von Minister Doskozil versichert: Neuer Gedenkort für Bundesheer "kommt"

Wien – Der Grüne Harald Walser mobilisiert weiter gegen ein Bundesheer-Denkmal am Heldenplatz, wie von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) anvisiert: Am Donnerstag hielt er dem "Aufrüstungsminister", dessen Ressort offenbar zu viel Geld habe, vor, dass es mit den bisher bezifferten Gesamtkosten in der Höhe von 240.000 Euro nicht getan sei. Denn aus dem Protokoll einer Generalstabsbesprechung von Anfang Oktober gehe hervor, dass allein die Projekt- und Wettbewerbsvorbereitung 60.000 Euro verschlinge, 200.000 die Durchführung und 800.000 Euro die bauliche Umsetzung.

Dazu stößt sich Walser an den in der Unterlage angeführten internationalen Beispielen, etwa an den meterhohen Patronenskulpturen im australischen Sydney und den riesigen Soldatenbüsten im kanadischen Ottawa. Dazu zitierte der Grüne aus dem Protokoll der Generalstabsbesprechung, wie das österreichische Modell aussehen soll: "Der militärische Charakter des Denkmals in der konkreten oder abstrakten Ausführung" sollte auch "für den nicht kunstaffinen Betrachter die eindeutige Verknüpfung zum Militär schaffen".

Aus grüner Sicht eine Peinlichkeit

Statt eines martialischen Gedenkorts fordert Walser nun eine Neugestaltung der Krypta am Heldenplatz. In Historikerkreisen wird eine Musealisierung des Äußeren Burgtors zwar mit rund fünf Millionen Euro beziffert, doch daran würde sich der Grüne nicht stoßen. Dazu würde Walser am liebsten das Denkmal für die verunglückten Exekutivbeamten umgestalten – und zwar zu einem Erinnerungsort für alle im Einsatz für die Republik ums Leben Gekommenen. Denn derzeit gebe es dort für die Polizisten lediglich ein Denkmal mit einer lapidaren Tafel, auf der zwar Minister und Sponsoren angeführt sind, aber kein einziger verunglückter Beamter. Weil Doskozils Projekt in der vorletzten Ministerratssitzung nicht abgesegnet wurde, meint er: "Es ist offenkundig, dass diese Peinlichkeit auch anderen Mitgliedern des Ministerrats bewusst war."

Denkmal kommt ohne Patronen

Stefan Hirsch, Sprecher von Minister Doskozil, weist diese Darstellung vehement zurück: In der Regierungssitzung vor dem Nationalfeiertag sei die Zeit knapp gewesen, dazu habe es noch Bedarf an Informationen gegeben, die man mittlerweile nachgeliefert habe. Hirsch: "Das Denkmal wird kommen." Auch Altbundespräsident Heinz Fischer halte die Grundidee, ein Soldatendenkmal für die seit 1955 im Dienst Verstorbenen zu schaffen, für vernünftig. Zur Gestaltung des Gedenkorts hält Doskozils Sprecher fest, dass es freilich keine überdimensionalen Patronenskulpturen, sondern einen Künstlerwettbewerb geben werde. Nachsatz: "Das ist parteipolitische Polemik, die ein grüner Politiker auf dem Rücken der umgekommenen Soldaten austrägt."

Rathkolb für Gesamtdebatte

Der Historiker Oliver Rathkolb, einst Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für die umstrittenen historischen Stätten, plädiert im STANDARD-Gespräch dafür, dass sich am besten eine internationale Enquete mit der Neugestaltung des gesamten Heldenplatzes auseinandersetzt, im Zuge derer auch "ein moderner Heldenbegriff diskutiert werden soll". Um Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen wie am Nationalfeiertag von der Krypta als belastetem Ort wegzuverlegen, kann er sich sehr wohl ein eigenes Soldatendenkmal vorstellen. Dringend geboten ist aber auch für Rathkolb, das Äußere Burgtor zu musealisieren – nicht zuletzt, um die fehlenden Quadratmeter für das kleiner als geplant ausgefallene Haus der Geschichte zu kompensieren. (Nina Weißensteiner, 3.11.2016)