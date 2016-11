Kubanische Pensionisten machen Kunst

Fotograf Gerald Henzinger dokumentierte rappende Großmütter, singende Hausmeister und dichtende Malerinnen in Kuba – Die Fotos werden nun in einer Ausstellung in Wien gezeigt

Noch bis 30. November läuft das Monat der Fotografie in Wien. Unter dem Motto "Eyes On" gibt es 150 Ausstellungen zu sehen. Das Spektrum des Fotofestivals ist breit: So werden etwa in Magdas Hotel im zweiten Bezirk unter dem Motto "Wir sind hier. 45 Jugendliche. 45 Geschichten. 45 Orte in Wien" Porträts von Flüchtlingen gezeigt.

In einer anderen Ausstellung stehen Katzenfotos im Mittelpunkt. Fotograf Daniel Gebhart des Koekkoerk dokumentierte das akrobatische Talent fliegender Katzen (DER STANDARD berichtete).

Alte Menschen als Künstler

Ab 8. November sind die Bilder von Gerald Henzinger (Künstlername Enlumen) im Kulturcafé Hikmet in der Schottenfeldgasse 95 zu sehen. Der österreichische Fotograf reiste für seine Ausstellung "Arte de todos" nach Kuba. Dort betreut der Arzt Julio Acosta Saavedra ältere Menschen. "Es geht um die Aktivierung von Havannas Alten durch Kunst. Der eine singt, die andere malt, Hauptsache sie tun was und bleiben so fit", so der Fotograf.

18 Künstler wurden bei diesem Projekt porträtiert. "Sie haben keine künstlerische Ausbildung genossen, dennoch verbindet sie die Muse, Werke zu erstellen und zu präsentieren", heißt es in der Ankündigung. Unter ihnen sind Musiker, Maler, Komponisten und Tai-Chi-Experten, die dem Betrachter einen Einblick in ihre Interpretation von Kunst geben. DER STANDARD zeigt eine Auswahl an Bildern. (red, 8.11.2016)

Links:

Eyes On. Monat der Fotografie

Homepage des Fotografen