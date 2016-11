Melania Trump und die slowenische Doppelmoral

Zwischen Melania Trump und ihrer Ex-Heimat Slowenien herrscht eine kühle Distanz. Es fehlt der Stolz und die Identifikation mit der möglichen First Lady

Melania Trump, möglicherweise die nächste First Lady der USA, kann in ihrer ehemaligen Heimat Slowenien nur mit lauem Enthusiasmus rechnen.

"Genau am Beispiel von Melania Trump ist die typisch slowenische Doppelmoral zu sehen. Einerseits bewundern wir sie, wie wir alle bewundern, die in der Popkultur etwas erreicht haben", sagt Melita Forstnerič-Hajnšek, Kulturredakteurin der Tageszeitung "Večer", bei einem Gespräch in Maribor zum STANDARD. "Andererseits herrscht bei uns sehr viel Negativität und Neid. Was Melania betrifft, fehlt einfach der Nationalstolz. Es fehlt die Identifikation."

Ein Grund dafür dürfte auch in der Haltung der 46-jährigen Gattin des Milliardärs gegenüber Slowenien liegen. Sie leugnet ihre Wurzeln zwar nicht direkt, aber sie verweist sehr selten auf ihren Ursprung. Auch nur ein slowenisches Wort aus ihr zu locken ist in der Öffentlichkeit nahezu unmöglich. Sogar mit ihren alten Bekannten möchte Melania nicht mehr ihre Muttersprache sprechen.

Melanias Facebook-Profil voll Luxus- und Modefotos

Ihr Facebook-Profil deutet mit keinem Posting auf ihren europäischen Hintergrund hin; laut Facebook feiert sie nur US-amerikanische Feiertage und veröffentlicht Fotos von der Luxuswohnung im Trump Tower und den Ausblick auf den Zentralpark, Modeselfies oder Fotografien ihres zehnjährigen Sohns Barron. Auch zum Geburtstag gratulierte sie sich am 26. April selbst. Alles auf Englisch.

foto: screeshot/derstandard Fan-Seite auf Facebook

Erst die zweite nicht US-gebürtige First Lady

Auch mit Aussagen wie "Ein Amerikaner zu sein ist das größte Privileg auf der Erde", wie sie auf der republikanischen Parteitag im Juli in ihre Rede sagte, macht sie sich in Slowenien womöglich keine gute Werbung. Sie wäre jedoch erst die zweite First Lady in der US-Geschichte, die nicht in den Vereinigten Staaten geboren wurde. Die erste nicht gebürtige First Lady war die Britin Louisa Adams, die Frau des sechsten US-Präsidenten John Quincy Adams 1825-1829. Nahezu 200 Jahre später steht neben dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der für seine rassistischen Aussagen bekannt ist, eine Frau mit slawischen Wurzeln und russischem Akzent.

foto: screenshot/derstandard Die Twitter-Gemeinde lästert über Melania Trumps Akzent.

Melanija Knavs wurde Melania Trump

Melanija Knavs, die ihren Namen nach der Immigration in die USA in die deutsche Schreibweise Knauss änderte, kommt aus einer kleinen Ortschaft namens Sevnica im Südosten Sloweniens. Aus einer einfachen Familie auf dem Land stammend ergriff sie das Fernweh schon in ihrer Kindheit. Mit 22 Melania gelang ihr erster Durchbruch als Mailand. Ihre Fotografien erschienen zuerst in den slowenischen Modemagazinen. Bald darauf arbeitete sie mit Fotografen in Paris und Mailand und erschien auf den Magazincovers von Vogue, Harper's Bazar, Glamour, Vanity Fair und Elle. Sie setzte ihre Modelkarriere in den USA nach ihrem Umzug in 1995 fort, ein richtig großer Durchbruch auf die Weltmodeszene ist ihr jedoch nie gelungen.

Sie wollte weit weg aus der "langweiligen Heimat" – ihre Träume waren immer schon groß. Oder wie Bojan Požar in seiner nichtautorisierten Melania Trump-Biographie etwas reißerisch zusammenfasst: "Melanija Knavs trägt auf ihrem Wege zu Erfolg viele typisch slowenische Eigenschaften: von einem zurückhaltenden Stubenhocker wird sie zu einer anpassungsfähigen Partnerin für Donald Trump. Zur Frau, die ihn – im Gegensatz zu seinen ersten zwei Ehefrauen Ivana Trump und Marla Maples – auch behalten konnte."

Die Biographie "From a Slovenian communist village to the white House"



Bojan Požar, ein prominenter slowenischer Journalist, meint in seinem Werk, Melania schäme sich, weil sie aus Sevnica kommt, zugleich möchte sie aber auch in Slowenien wichtig sein. In dem zuerst im Englischen veröffentlichten Buch "Melania Trump: The Inside Story. From a Slovenian communist village to the white House" kritisiert Požar auch die seiner Ansicht nach mangelhafte Berichterstattung slowenischer Medien über das Trump-Paar. Die linksgerichteten journalistischen Kreise sollen in Slowenien dazu tendieren, es zu ignorieren oder nur die Berichte ausländischer Medien zusammenzufassen. "Würde ´unsere´ Melania im Rennen für die Präsidentschaft an Seite eines jungen Demokraten stehen, würden sie slowenische Medien vergöttern", schreibt er.

Die Veröffentlichung der Biografie im Slowenischen im Juni änderte die bisher lauwarme Berichterstattung. Seit dem Sommer sind slowenische Medien voller Berichte über das republikanische Kandidatenpaar. Ob auch dies zum Teil nur Zusammenfassungen ausländischer Medien sind, ist schwer zu beurteilen. Nach der Erscheinung der ausführlichen Biographie, in der Bojan Požar und sein Koautor Igor Omerza Melanias Geschichte offenlegten, eilten große Medienhäuser wie CNN und BBC nach Sevnica, um Reportagen zu machen.

all news

Viel mehr als ein paar alte Bekannte, den erfreuten Bürgermeister und einen von Melanias fünf Exfreunden (die meisten davon besaßen damals sehr beliebte Vespas) konnten sie nicht auftreiben. Melanias Eltern und ihre Schwester leben längst alle in New York und vermeiden stets die mediale Aufmerksamkeit. Menschen, die Melania persönlich kennen oder kannten, sagten, sie sei eine sehr verhaltene und ruhige Frau, schlau und gutherzig. Etwas bunter scheinen die Berichte und vor allem die User-Kommentare der slowenischen Onlinemedien zu sein.

Slowenische Medien suchen Kritikpunkte

Die Tageszeitung Delo veröffentlichte Ende Juli einen Artikel mit dem Titel: "Die Welt brennt, auf den Bildschirmen ist Melania" als eine Kritik an den slowenischen Rundfunk für zu viele leichte Themen über Prominente statt eine tiefgründige Hintergrundberichterstattung. Eines der beliebtesten Nachrichtenportale in Slowenien, 24 ur.com schrieb sogar: "Die Behauptung, dass Melania Trump ein Diplom hat, ist so glaubwürdig wie ihre gestrige Rede" in Bezug auf Melanias von Plagiat-Rede auf dem Parteitag der US-Republikaner. Das Tabloid Slovenske Novice (Slowenische Nachrichten) geht noch etwas weiter: "Wegen Melania machen sich auch die USA über Slowenien lustig; unter Komikern ist sie eine heiße Ware" oder "First Lady mit einem schlechten Geschmack".

Melania Trump hat jüngst den slowenischen Journalisten Tomaž Mihelič verklagt, der in einem Artikel im slowenischen Magazin Suzy behauptete, sie hätte in ihrer Modelzeiten als Escort-Lady gearbeitet. Mihelič darf derzeit noch keine Aussagen geben.

Von Männerfängerin zu einer Frau, die ihren Traum lebt

Die User-Kommentare gehen zum Teil tief unter die Gürtellinie. Melania sei verlogen, eine Männerfängerin aus Sevnica und eine armselige Frau, gefangen in ihrem eigenen Geiz. Sie sei eine schlechte Kampagne für Slowenien, da sie den Amerikanismus verherrliche und ihre Wurzeln leugne. Trump Geldbörse öffne halt viele "Türen und Beine". Melania spreche nach so vielen Jahren in den USA noch immer Pidgin-Englisch und das sei kein Zeichen der Intelligenz, schrieb jemand anderer. Ein Kommentator geht sogar so weit, das lateinische Sprichwort im Zusammenhang mit Melania umzuformulieren: per vagina ad astra.

Die etwas kleinere Anzahl der Kommentare ist andererseits äußerst positiv: Hut ab, sie hat es in der Welt geschafft; im Gegensatz zu vielen Slowenen lebe sie ihren Traum; es gäbe Millionen Frauen, die gerne an ihrer Stelle wären; sie mache in der Welt mehr für Slowenien als irgendwelche Sportler oder Künstler; sie sei eine intelligente und fähige Frau und ihr Mann ein Geschäftsgenie, der die Wiedergeburt der US-Gesellschaft darstelle. Viele User diskutieren zudem, wie sich Trumps Sieg auf Slowenien auswirken würde und was Melania für Slowenien machen könnte. Touristische Promotion durch den Brandmark Trump etwa.

Die öffentliche Meinung über Melania Trump ist in Slowenien sehr gespalten. Es überwiege die negative Haltung, obwohl Melania bestimmt auch größere Fangruppen habe, meint Forstnerič-Hajnšek. Ein User-Kommentar auf 24 ur.com bringt die Diskussion auf den Punkt: "Lasst Melania sein, denn wenn sie First Lady werden soll, werdet ihr euch auf einmal damit brüsten, dass sie aus Slowenien kommt." (Anja Malenšek, 4.11.2016)