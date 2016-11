"VR Adventures": Erste Virtual-Reality-Spielhalle Österreichs eröffnet

Nach Las Vegas zweiter Standort in der SCS eröffnet – drei Attraktionen zum Start

In der Shopping City Süd, Wiener Neudorf, wurde die laut Veranstalten erste dedizierte Virtual-Reality-Spielhalle Österreichs eröffnet. "VR Adventures" bietet zum Start drei Attraktionen inklusive der virtuellen Begehung eines Geisterhauses, ein Flug über Las Vegas und einen "ungesicherten" Balanceakt zwischen Hochhäusern.

Produziert wird VR Adventures von Christoph Rahofer, der mit seinem Projekt zunächst im August in Las Vegas startete.

Horrorhaus und Superman

Zur Umsetzung der Erlebnisse wird neben aktuellen VR-Systemen wie HTC Vive auf eine eigens angefertigte Installationen gesetzt, damit Besucher sich bei ihren virtuellen Abflügen nicht verletzen. Ein Klettergurt sorgt dafür, dass man sich in das Erlebnis wortwörtlich reinhängen kann.

Die Attraktion "Flying Superhero" lässt Besucher beispielsweise wie Superman durch die Lüfte zu fliegen. In "House of Horror" wiederum wird man in einem verwunschenen Geisterhaus ausgesetzt und muss den Ausgang finden. Zur Konfrontation der Höhenangst steht "Free Fall" bereit, bei dem man 100 Meter über dem Boden des Caesar’s Palace in Las Vegas über einen Balken balancieren muss.

VR-Lokale

Produzent Rahofer setzt damit auf einen langsam aber stetig zunehmenden Trend zu Virtual Reality als buchbares Erlebnis. Vor "VR Adventures" haben sich in Europa bereits und auch in Österreich bereits einige VR-Lokale niedergelassen. Im Wiener Café Vrei können Besucher beispielsweise nicht nur gemeinsam etwas Trinken gehen, sondern auch aktuelle VR-Spiele ausprobieren.

Rahofer hofft, künftig damit nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen und Firmen gewinnen zu können. Neben den "VR Adventures" bietet man einen 300 Quadratmeter großen VR Club für Veranstaltungen. (zw, 3.11.2016)