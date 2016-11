Geld von Pharma an Ärzte: "Transparenz im Anfangsstadium"

Die Offenlegung von geldwerten Leistungen der Pharmabranche an Forschungseinrichtungen und Ärzte hat noch Luft nach oben, zeigt eine aktuelle Analyse

Wien – Im Jahr 2014 wurde vom Verband der pharmazeutischen Industrie Österreich (Pharmig) ein Verhaltenskodex festgelegt. Darin steht, dass "die individuelle Offenlegung von geldwerten Leistungen von allen Beteiligten partnerschaftlich anzustreben" ist. Am 30. Juni 2016 sollten alle 115 Mitgliedsunternehmen ihre Zahlungen für 2015 auf ihrer jeweiligen Homepage veröffentlichen. Konkret: Geld für klinische Forschung, Vorträge, Beratung und Fortbildung für Ärzte, Apotheker, medizinische Einrichtungen und Organisationen.

Das Ergebnis: Insgesamt flossen im Vorjahr rund 104 Millionen Euro. Der größte Anteil mit rund 54 Millionen Euro (52 Prozent) wurde für Forschungsprojekte und Anwendungsbeobachtungen ausgegeben. Medizinische Institutionen und Organisationen erhielten 27,7 Millionen (26 Prozent), Ärzte 22,4 Millionen Euro (22 Prozent).

Aus rechtlichen Datenschutzgründen muss für die namentliche Offenlegung die Zustimmung des jeweiligen Empfängers eingeholt werden. Wird die Einwilligung zur Namensnennung nicht gegeben, sind die Geldflüsse nur in aggregierter Form ausgewiesen.

Geringe Bereitschaft zur Namensnennung

Forscher des Ludwig Boltzmann Instituts für Health Technology Assessment (HTA) haben nun sämtliche Internetseiten der 115 Pharmig-Mitgliederunternehmen durchforstet und geprüft, wie transparent die Offenlegung geldwerter Leistungen tatsächlich ist. In 69 Fällen (57 Prozent) waren die Informationen vorhanden. 20 Pharmafirmen (17 Prozent) gaben auf Nachfrage an, dass sie keine Zahlungen an Ärzte, Forschungseinrichtungen usw. getätigt haben, 26 Unternehmen (23 Prozent) veröffentlichten die Daten weder auf ihrer Homepage, noch reagierten sie auf die Anfragen der Wissenschafter.

Für Claudia Wild, Leiterin des HTA-Instituts, ist der errechnete Gesamtbetrag von 104 Millionen Euro dennoch plausibel: "Unter den 115 Pharamunternehmen befinden sich relativ viele kleine Firmen, die keine Zahlungen an Ärzte leisten. Relevant sind vor allem die Geldflüsse der Konzerne, die alle enthalten sind. Die Unschärfe dürfte also vernachlässigbar sein."

Was die namentliche Nennung von Ärzten betrifft, ist die Bereitwilligkeit in Österreich allerdings noch sehr gering ausgeprägt: "Die individuelle Offenlegungsrate betrug durchschnittlich lediglich 21,9 Prozent", schreiben die Studienautoren. Wird die Gesamtsumme als Berechnungsbasis herangezogen, fällt sie noch niedriger aus: nur 3,8 Millionen Euro (17 Prozent) von insgesamt 22,4 Millionen Euro können einzelnen Personen zugeordnet werden. Die restlichen 18,6 Millionen Euro sind ausschließlich als aggregierte Leistungen deklariert. Im Gegensatz dazu sei die Bereitschaft zur namentlichen Offenlegung von Zahlungen an medizinischen Institutionen mit durchschnittlich 50,2 Prozent deutlich höher, ergänzen die Autoren.

Lukrative Nebeneinkünfte

Dieses Ergebnis findet Claudia Wild wenig überraschend: "Wir haben in diesem Land keine Kultur der Transparenz. Das beginnt schon bei der Offenlegung der Gehälter, warum sollte das bei den Einkünften durch Nebenbeschäftigungen anders sein."

Laut HTA-Bericht zahlte die Pharmabranche insgesamt 12,1 Millionen Euro an ärztlichen Beratungshonoraren (6.388 Einzelrechnungen). Daraus ergibt sich ein Durchschnittsbetrag von knapp 1.900 Euro pro Beratungsleistung. "Der Mittelwert ist hier nur wenig aussagekräftig, denn der Kern der Meinungsführer dürfte jährlich zwischen 60.000 und 80.000 Euro erhalten", so Wild.

Zumindest die Daten aus Deutschland haben gezeigt, dass diese Nebeneinkünfte beträchtliche Summen ausmachen können. Laut der Auswertung von Spiegel online und des Recherchezentrums "Correctiv" war der Spitzenreiter unter den namentlich bekannten Geldempfängern ein Arzt in Essen, der im Jahr 2015 mehr als 200.000 Euro für Vorträge, Beratung, Fortbildungsveranstaltungen und Spesen erhalten hatte. Danach folgten ein Mediziner aus Bonn (148.000 Euro) und zwei Diabetologen (128.000 Euro bzw. 100.000 Euro).

Auswirkungen auf Verschreibung und Behandlung

Der Einfluss geldwerter Leistungen der Pharmabranche auf die Ärzteschaft ist wissenschaftlich mehrfach untersucht worden. "Es ist eindeutig belegt, dass es einen Zusammenhang von sogenannten 'free meals' und das Verschreibungsverhalten bzw. die medizinische Behandlung gibt", sagt Claudia Wild.

In einer aktuellen Studie der Universität Kalifornien wurde etwa die Verschreibungspraxis von 280.000 US-amerikanischen Ärzten analysiert. Es zeigte sich, dass jene Mediziner, die mindestens ein "free meal" angenommen hatten, häufiger eines der Zielmedikamente verordneten.

Das Fazit der HTA-Forscher: "Die Offenlegung der Zahlungen von Pharmaunternehmen an Ärzte und mediznische Instituionen in Österreich ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz. Diese steht jedoch noch in einem Anfangsstadium." (Günther Brandstetter, 4.11.2016)