IS-Chef Baghdadi ruft zu Kampf um Mossul auf

"Mit Ehre standzuhalten ist tausend Mal einfacher als ein Rückzug in Schande"

Mossul – Der Chef der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat seine Kämpfer in der irakischen Stadt Mossul offenbar zum Widerstand gegen die anrückenden Regierungstruppen aufgerufen. Das IS-nahe Medium al-Furkan veröffentlichte in der Nacht auf Donnerstag eine Audiobotschaft, die sie IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi zuschrieb.

"Zieht euch nicht zurück!", befiehlt der Sprecher des Durchhalteappells. "Mit Ehre standzuhalten ist tausend Mal einfacher als ein Rückzug in Schande", sagte er weiter. "Hütet euch vor jeglicher Schwäche im Angesicht des Feindes!"

Angriffe auf Türkei

Der Sprecher rief die IS-Anhänger auch zu Angriffen auf die Türkei auf. Die Türkei sei der "Verbündete der Atheisten". Die Bevölkerung von Mossul solle die "Feinde Gottes" bekämpfen. Selbstmordattentäter sollten "die Städte der Ungläubigen zerstören".

Seit mehr als einem Jahr hatte es keine Audiobotschaft mehr gegeben, die al-Bagdadi zugeschrieben worden war. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht bestätigt werden. Wo sich der IS-Chef aufhält, ist unklar. (red, APA, 3.11.2016)