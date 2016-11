Obama warnt eindringlich vor einem Sieg Trumps

Bein Wahlkampfauftritt für die Demokratin Clinton bezeichnete der amtierende US-Präsident Trump als "beispiellos unqualifiziert"

Washington/USA/Chapel Hill – Angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulisten Donald Trump in den Wahlumfragen hat US-Präsident Barack Obama der Nation ins Gewissen geredet. "Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen", sagte Obama am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt für die Demokratin Hillary Clinton in Chapel Hill.

"Das Schicksal der Welt steht am Abgrund." Es liege nun an den Wählern in den USA, die Entwicklung "in die richtige Richtung zu treiben".

Der scheidende Präsident bezeichnete den Republikaner Trump auf der Wahlveranstaltung in North Carolina als "beispiellos unqualifiziert" für die Übernahme des Präsidentenamts. Bei der Wahl stehe "unsere Demokratie zur Abstimmung", sagte Obama. Ebenfalls zur Abstimmung stünden der Anstand, die Gerechtigkeit und der Fortschritt in den USA. Obama rief seine Anhänger eindringlich zur Stimmabgabe auf, weil es in einer knappen Wahl auf jede Stimme ankomme.

Obamas Parteifreundin Clinton hatte lange als haushohe Favoritin für die Wahl am kommenden Dienstag gegolten. Inzwischen liegt sie in einigen Umfragen aber Kopf an Kopf mit Trump. (APA, 3.11.2016)