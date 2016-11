Real Madrid nur 3:3 bei Legia Warschau

Rekordsieger verpasst vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Dortmund fixiert Aufstieg mit 1:0 gegen Sporting. Siege für Leverkusen, Monaco, Porto und Sevilla

Wien – Borussia Dortmund ist Bayern München, Atletico Madrid, Paris SG und Arsenal ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League gefolgt. Der BVB fixierte am Mittwoch mit einem 1:0 gegen Sporting Lissabon vorzeitig den Aufstieg. Titelverteidiger Real Madrid verspielte dagegen beim bisherigen Punktelieferant Legia Warschau eine 2:0-Führung und mit einem 3:3 auch den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase.

So wie Real hat auch Englands Meister Leicester City mit dem ehemaligen österreichischen Teamkapitän Christian Fuchs den ersten Matchball durch ein 0:0 in einer schwachen Partie beim FC Kopenhagen vergeben. Bayer Leverkusen siegte mit einem starken Julian Baumgartlinger bei Tottenham Hotspur mit 1:0 und liegt damit auf einem der zwei Aufstiegsplätze.

Aubameyang suspendiert

In Gruppe F hat sich nur einer von zwei Favoriten vorzeitig durchgesetzt. Real entging vor leeren Tribünen in Warschau gegen Legia gerade noch einer Blamage, der BVB feierte dagegen vor mehr als 80.000 Fans einen 1:0-Heimsieg und den Aufstieg. Dortmund verzichtete überraschend auf den Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner hatte in allen bisherigen drei Gruppenspielen jeweils einmal getroffen, wurde aber aus "internen Gründen" aus der Mannschaft gestellt. Für ihn lief Adrian Ramos ein, und er ersetzte Aubameyang auch gleich als Torschützen. Er erzielte in der 12. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer für die Borussia.

Auch in Warschau überraschte der Trainer mit seiner Aufstellung. Zinedine Zidane schickte mit den zwei Stürmern Karim Benzema und Alvaro Morata sowie den Stars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale eine extrem offensive Real-Elf aufs Feld. Ehe Legia sich darauf eingestellt hatte, lagen die Polen schon 0:1 zurück. Bale knallte nach nur 57 Sekunden einen Ronaldo-Pass aus 18 m volley ins Kreuzeck.

Legia träumte von der Sensation

Auch ohne Stimmung auf den Rängen hatte Real danach zunächst viel Spaß. Benzema erhöhte nach Bale-Pass (35.) auf 2:0, doch danach fing sich Legia. Vadis Odjidja mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck (40.), Miroslav Radovic (58.) und Thibault Moulin (83.) drehten die Partie und ließen Legia von der ganz großen Sensation träumen. Doch der in Linz aufgewachsene Matteo Kovacic betrieb mit seinem Tor in der 85. Minute noch Schadensbegrenzung.

Sevilla und Juve auf Kurs

In Gruppe H müssen die beiden Favoriten Juventus und Sevilla ebenfalls noch ein bisschen warten. Juventus ging gegen Olympique Lyon durch einen Elfmeter von Gonzalo Higuain in Führung (13.), Corentin Tolisso (85.) wahrte mit dem Ausgleichstreffer aber die Aufstiegschance für die Franzosen. Sevilla war beim 4:0 gegen Salzburg-Bezwinger Dinamo Zagreb drückend überlegen. Es dauerte aber bis zur 31. Minute, bis die Spanier durch Luciano Vietto den kroatischen Abwehrriegel knacken konnten. Sevilla (10) und Juventus (8) sind dennoch voll auf Kurs, Lyon (4) hat nur Außenseiterchancen.

Monaco und Leverkusen mit guten Karten

In Gruppe E ist noch alles offen, auch wenn AS Monaco nach einem 3:0-Heimerfolg gegen ZSKA Moskau und Leverkusen alle Trümpfe in der Hand haben. Im Londoner Wembley-Stadion sahen 85.000 Zuschauer zwischen Tottenham und Leverkusen eine attraktive Partie, der gut eine Stunde trotz guter Chancen nur die Tore abgingen, ehe Kevin Kampl Leverkusen zum Sieg schoss (65.). Zu einem Österreicher-Duell kam es in der Partie nicht. Kevin Wimmer stand bei den Spurs nicht im Kader. Bayer-Coach Roger Schmidt hatte für Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan nur Platz auf der Bank, womit Julian Baumgartlinger der einzige ÖFB-Teamspieler auf dem Feld war.

Leicester noch nicht durch

Leicester enttäuschte mit Fuchs, der wie üblich in der Abwehr links durchspielte, blieb aber auch im vierten Spiel ohne Gegentor. Da der FC Porto zu Hause Club Brügge mit 1:0 bezwang, reichte der Punkt noch nicht für das Achtelfinal-Ticket. Mit 10 Zählern führen die Engländer die Tabelle aber klar vor Porto (7) und Kopenhagen (5) an. (APA, 2.11.2016)

Gruppe E:

Tottenham Hotspur – Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Tor: Kampl (65.). Tottenham: Wimmer nicht im Kader; Leverkusen: Baumgartlinger spielte durch, Dragovic und Özcan Ersatz

AS Monaco – ZSKA Moskau 3:0 (3:0)

Tore: Germain (13.), Falcao (29., 41.)

Gruppe F:

Legia Warschau – Real Madrid 3:3 (1:2)

Tore: Odjidja (40.), Radovic (58.), Moulon (83.) bzw. Bale (1.), Benzema (35.), Kovacic (85.)



Borussia Dortmund – Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

Tor: Ramos (12.)

Gruppe G:

FC Porto – Club Brügge 1:0 (1:0)

Tor: Andre Silva (37.)

FC Kopenhagen – Leicester City 0:0

Leicester: Fuchs spielte durch.

Gruppe H:

FC Sevilla – Dinamo Zagreb 4:0 (1:0)

Tore: Vietto (31.), Escudero (66.), N'Zonzi (80.), Ben Yedder (87.). Gelb-Rot: Stojanovic (45.+1/Zagreb)

Juventus Turin – Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Tore: Higuain (13./Elfmeter) bzw. Tolisso (85.)