Toter Österreicher auf Fahrbahn von New Yorker Brücke gefunden

31-Jähriger möglicherweise überfahren oder von Verstrebung gestürzt

New York/Wien – Ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger ist Dienstagfrüh tot auf der Fahrbahn der Williamsburg Bridge in New York gefunden worden. Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll bestätigte am Mittwoch entsprechende US-Medienberichte. Den Berichten zufolge könnte der Mann auf der Brücke gegangen und überfahren worden oder von einer Brückenverstrebung auf die Fahrbahn gestürzt sein.

Zur Bergung der Leiche, die mit einem Halloweenkostüm bekleidet war, und zur Spurensicherung musste die betroffene Zufahrt zu der Hängebrücke in den Morgenstunden gesperrt werden. Eine Autopsie soll die genauen Todesumstände klären. (APA, 2.11.2016)