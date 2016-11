Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft im Fall Drozda fertig

Eine anonym eingebrachte Anzeige beschuldigt Drozda in früheren Funktionen gegen Compliance-Vorschriften verstoßen zu haben

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihren Vorhabens bericht zur anonymen Anzeige gegen Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien weitergeleitet. Das bestätigten die Behörden am Mittwoch auf Anfrage des STANDARD. Nach OStA und Justizministerium geht der Bericht – Anklageerhebung, Einstellung oder Diversion – an den Weisungsrat: Er ist für Causen gegen oberste Organe der Republik zuständig. Laut STANDARD-Recherche dürfte das Verfahren eingestellt werden.

In der Sache geht es um anonym bei der WKStA eingebrachte Vorwürfe, Drozda habe in seinen früheren Funktionen als kaufmännischer Geschäftsführer des Burgtheaters und Chef der Vereinigten Bühnen Wien gegen Compliance-Vorschriften verstoßen. Der "Antrag auf Einleitungen von Ermittlungen" bezog sich auch auf eine zweite Person. Demgemäß soll Drozda (von 1999 bis 2008 im Burgtheater) u. a. "2006/2007 mit Burgtheater-Ressourcen" Handwerkerarbeiten in seiner Privat villa durchführen haben lassen. Zudem ist von "nicht vorgesehenen Prämienvorwegauszahlungen" die Rede. Drozda weist die Vorwürfe zurück, und es gilt die Unschuldsvermutung. (gra, 2.11.2016)