Was bei dieser Wahl zur Wahl steht

Am 8. November stimmen die Amerikaner auch über Bier, Waffen und Fischerei ab

Es scheint zwar nicht so, doch in Wirklichkeit geht die Wahl in den USA am 8. November über jene zwischen Donald Trump und Hillary Clinton hinaus: Zwar ist diese durchaus richtungsweisend, gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl stimmen die Amerikaner aber auch über eine ganze Reihe anderer Themen ab. Rund 160 Volksabstimmungen in 35 Bundesstaaten wurden bisher bestätigt.