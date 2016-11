Ihre Rechnung: Wer wird US-Präsident?

Wer macht in Ihrem Wahlszenario das Rennen um das Weiße Haus? Wir sind auf Ihre Ergebnisse in den Kommentaren gespannt. (Flooh Perlot, Markus Hametner, Gerald Gartner, 4.11.2016)

Aber wie würde die Wahl ausgehen, wenn sich das Ergebnis in einzelnen Staaten dreht? Mit dieser Anwendung können Sie den Einfluss auf das Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump interaktiv erkunden:

Entschieden wird die Wahl in den Swing-States – also jenen Bundesstaaten, die bei vergangenen Präsidentenwahlen mal einen Republikaner, mal einen Demokraten gewählt haben. Von den 538 Wahlmännern und -frauen kommen 132 gemäß dem Portal "Real Clear Politics " aus diesen Bundesstaaten. Clinton darf derzeit aus anderen Staaten auf 226 Wahlmänner hoffen, Trump auf 180. 270 müssen im Electoral College auf der Seite eines Kandidaten stehen, um die Wahl zu gewinnen.

Fünf Tage vor der US-Wahl nähern sich die Zustimmungswerte für Hillary Clinton und Donald Trump an: Die Demokratin hat ihren Status als haushohe Favoritin eingebüßt, das ist zwischen den verschiedenen Umfrageinstituten unbestritten. Unklar ist, wie groß Clintons Vorsprung noch ist. Manche Umfragen sehen sie inzwischen sogar hinter Trump. Die Prognosen der Siegeschancen Clintons weichen stark voneinander ab:

Zum Tool: Dieses Tool wurde von von Flooh Perlot (Institut für Strategieanalysen) erstellt.

Unschärfen der Karte: In Maine und Nebraska werden die Wahlmänner in den Congressional Districts je nach Mehrheit vergeben. Zusätzlich erhält der Sieger im gesamten Bundesstaat zwei weitere Wahlmänner. Die Karte verzerrt die Größe der Staaten entsprechend der Zahl der Wahlmänner 2016. Gegenüber früheren Wahlen gibt es leichte Verschiebungen zwischen den Bundesstaaten, die in den Ergebnissen 2000–2012 nicht eigens dargestellt werden.