Sandmann bekommt im Internet einen Gebärdendolmetscher

Neuer Rundfunk Berlin-Brandenburg erweitert sein barrierefreies Angebot

Potsdam – Der Sandmann bekommt einen Begleiter. Ab 2017 werden Gebärden-Dolmetscher die über das Internet verbreiteten Folgen der Sendung übersetzen. "Mit den Sandmann-Sendungen in Gebärdensprache weitet der RBB seine barrierefreien Angebote aus", erklärte die Intendantin des Senders Patricia Schlesinger am Mittwoch in Potsdam.

"Schwerhörende und taube Kleinkinder können oft schon über Gebärden kommunizieren, bevor sie lesen und schreiben lernen." Dem Sandmann, einer Ikone des DDR-Fernsehens, schauen den Angaben zufolge jeden Abend rund 1,5 Million kleine und große Menschen zu. Er wird unter anderem vom RBB und beim Kinderkanal KiKA ausgestrahlt. (APA, 2.11.2016)