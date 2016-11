Kurzer Auftritt von Thiem in Paris-Bercy

Österreichs Nummer eins muss sich in der ersten Runde des 1000er-Turniers dem Amerikaner Jack Sock in zwei Sätzen geschlagen geben

Paris – Dominic Thiem ist nach dem Wiener Stadthallenturnier auch in Paris früh gescheitert. Der Weltranglisten-Achte unterlag dem US-Amerikaner Jack Sock am Mittwoch in der zweiten Runde des Masters-Turniers 2:6, 4:6 und muss damit noch um die Teilnahme am ATP-Finale der besten acht Saisonspieler in London zittern.

Aktuell liegt Thiem in der bereinigten Jahreswertung zwar noch auf Rang sieben. Nach dem Ausscheiden in Paris können ihn aber noch mehrere Konkurrenten wie Marin Cilic und Tomas Berdych an ihm vorbeiziehen.

Gegen Sock erwischte Thiem einen schlechten Start und gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Ein weiteres Break zum 5:2 bedeutete die Vorentscheidung zugunsten des US-Amerikaners, der den ersten Durchgang nach nur 20 Minuten für sich entschied. Den zweiten Satz hielt Thiem ebenfalls nicht lange offen, Sock gelang das einzige Break zum 4:3. Die Nummer 24 der Welt servierte schließlich nach nur 56 Minuten zu seinem ersten Sieg im dritten Duell mit Thiem aus. (APA, 2.11.2016)