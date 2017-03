Wie gern leben Sie in Hietzing?

Parks, Villen und eine ruhige Atmosphäre – in Hietzing geht es eher beschaulich zu. Wie finden Sie das Leben im 13. Bezirk? Stimmen Sie ab und posten Sie Ihre Erfahrungen im Forum

Hietzing. Das berühmte Dorf in Wien. Heimat von Familien und Pensionisten – zumindest in der Welt der Vorurteile, doch tatsächlich liegt das Bevölkerungsalter in Hietzing signifikant über dem Wiener Durchschnitt. Im drittgrößten Bezirk der Stadt, im Westen Wiens, wohnen auch überdurchschnittlich gebildete Menschen mit einem überdurchschnittlich hohen Jahreseinkommen in überdurchschnittlich großen Wohnungen. Seit sich die Habsburger in der Gegend mit dem Schloss Schönbrunn einen imposanten Sommersitz geschaffen haben, gilt das Grätzel in Wien als vornehm.

Doch Hietzing ist mehr, als sein leicht versnobter Ruf verspricht. Der ohnehin schon sehr grüne Bezirk – es gibt kaum eine Straße ohne Bäume – kann mit großflächigen Grünflächen aufwarten. So kann man seinen Spaziergang entweder in den gepflegten Alleen Schönbrunns oder im wilden Lainzer Tiergarten machen, auf einer Parkbank im Napoleonwald oder auf dem Roten Berg sitzen oder seine – kurzen – Runden im Hügelpark drehen. Oder nach einer Melange im traditionsreichen Café Dommayer durch die Gassen des Hietzinger Cottages spazieren, die Klimt-Villa oder die Werkbund-Siedlung besuchen, und den Altwiener Charme der Altgasse auf sich wirken lassen. Und sehnt man sich dann wieder nach der Hektik der Innenstadt, ist diese nur eine U-Bahn-Fahrt entfernt. (aan, 3.3.2017)