Der Zufall als Glücksfall: Neue Generali-Kampagne

foto: serviceplan/generali

"Die neue Generali Kampagne weist noch stärker als in der Vergangenheit auf die Herausforderungen des Lebens hin und stellt dabei die unterschiedlichen Sichtweisen in den Vordergrund. Kontraste wie 'Sorgenkind – Wunderkind', 'Zufall – Glücksfall' oder 'Ende – Anfang' regen zum Nachdenken an und lassen dem Betrachter Raum für eigene Interpretationen", sagt dazu Arno Schuchter, Generali-Vorstand für Vertrieb-Marketing.