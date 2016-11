Erneut Milliardendeal in Chipbranche

Broadcom schluckt Brocade – Kostendruck und China-Konkurrenz drängen zu Zusammenschlüssen

New York – Das Fusionskarussell in der Chipbranche dreht sich weiter: Der US-Konzern Broadcom übernimmt um 5,5 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) den Netzwerkausrüster Brocade. Zusätzlich würden rund 400 Millionen Dollar von Brocades Schulden übernommen, teilte Broadcom am Mittwoch mit.

In der Halbleiterindustrie grassiert seit vergangenem Jahr ein Übernahmefieber. Der enorme Kostendruck und neue Konkurrenz aus China drängen die Unternehmen zu Zusammenschlüssen.

Treibende Kraft ist die Nachfrage nach günstigeren Chips und neuen Produkten für Geräte mit mobilem Internetempfang. Erst vergangenes Jahr hatte der US-Anbieter Avago den Konkurrenten Broadcom übernommen, unter dessen Namen der neue Konzern mittlerweile firmiert. Mit 37 Milliarden Dollar gehörte der Deal zu den größten Übernahmen der Branche. (APA, Reuters, 2.11.2016)