Zu viele Energydrinks: Mann erkrankt an akuter Hepatitis

Der tägliche Konsum vier bis fünf Energydrinks kann die Leber stark schädigen, warnen Mediziner

Die Beschwerden fingen mit Unwohlsein, Appetitlosigkeit und Unterleibsschmerzen an. Es folgten Übelkeit und Brechreiz. Zuerst vermutete der 50-Jährige, dass es sich um Grippesymptome handelte. Nachdem ihm aber der dunkle Farbton seines Urins auffiel und er Anzeichen von Gelbsucht bekam, schrillten die Alarmglocken.

Der Grund für die Erkrankungszeichen: Der Bauarbeiter hatte über einen Zeitraum von drei Wochen jeden Tag vier bis fünf Energydrinks getrunken. Der intensive Konsum sollte ihm die nötige Energie geben, um der harten körperlichen Arbeit am Bau standzuhalten, wie es im Bericht der British Medical Journal Case Reports heißt.

Labortests bestätigen Hepatitis-Erkrankung

Bei der Untersuchung im Krankenhaus wurden eine akute Hepatitis und eine schmerzhafte Bauchdeckenspannung diagnostiziert. Labortests bestätigten zusätzlich einen deutlichen Transaminasenanstieg, eine geschädigte Leber sowie Anzeichen einer chronischen Hepatitis-C-Infektion.

Den behandelnden Ärzten zufolge war höchstwahrscheinlich der exzessive Konsum von Energydrinks – konkret ein stark überhöhter Wert an Vitamin B3 (Niacin) – für die akute Hepatitis-Erkrankung verantwortlich. Und zwar unabhängig von der chronischen Hepatitis-C-Infektion des Patienten. Jede konsumierte Flasche des Getränks enthielt 40 Milligramm Niacin. Das entspricht 200 Prozent der empfohlenen Tagesmenge.

Niacin-Wert knapp unter der Vergiftungsgrenze

Der 50-jährige Bauarbeiter hatte über die Erfrischungsgetränke täglich insgesamt zwischen 160 und 200 Milligramm Niacin zu sich genommen. Diese Menge liegt knapp unterhalb der Vergiftungsgrenze. Bei einem ähnlichen Fall von akuter Hepatitis wurden 300 Milligramm Niacin gemessen.

Die Ärzte setzten bei der Behandlung auf eine genaue Beobachtung, häufige Kontrollen und die Bekämpfung der Symptome. Der Patient stoppte den Konsum von isotonischen Getränken und wurde darauf hingewiesen, künftig vollständig auf ähnliche Niacin-haltige Produkte zu verzichten.

Ärzte warnen Konsumenten von Energydrinks

"Der Markt für Energydrinks wächst weiter rapide an", schreiben die behandelnden Ärzte in ihrem Bericht. Sie warnen: "Konsumenten sollten sich der potenziellen Risiken bewusst sein, die unterschiedliche Inhaltsstoffe, Nährstoffe und Vitamine wie Niacin mit sich bringen, wenn sie in Mengen vorkommen, die das täglich empfohlene Maximum überschreiten."

Ihre Empfehlung an Medizin-Kollegen: Bei Patienten mit akuter Hepatitis sollten vermehrt auch Energydrinks und andere pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel als mögliche Verursacher in Betracht gezogen werden. Allein in den USA gehe die Hälfte aller Fälle von akutem Leberversagen auf von Arzneimitteln hervorgerufene Nierenschäden zurück. (maka, 3.11.2016)