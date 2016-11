Teuerste Netflix-Serie "The Crown": Die junge Queen hinter der Krone

foto: netflix

Der erste Kollateralschaden dieses Kampfes ist ihre noch junge Ehe mit Prinz Philip (gespielt von Matt Smith). "Bist du meine Ehefrau oder meine Königin?", keift er die Queen an. Vor der Krönungszeremonie Elizabeths II. streiten sich die beiden, ob Philip während der Zeremonie – wie es die Tradition will – vor der Königin knien soll. "Ich bin beides", erwidert sie kalt. Und so dreht sich "The Crown" auch um die Ehe der beiden, um den Schmerz, die Streitereien, den Machtkampf – und die Einsamkeit auf dem Thron.