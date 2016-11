Ölmultis planen Investitionsfonds für erneuerbare Energien

Konzerne wollen erneuerbare Energien fördern

London – Führende Ölkonzerne wie BP und Royal Dutch Shell gründen Insidern zufolge einen gemeinsamen Investitionsfonds zur Förderung erneuerbarer Energien. Die Chefs von sieben Branchengrößen würden ihre Pläne am Freitag in London vorstellen, sagten mit den Vorbereitungen vertraute Personen.

Die Investitionen in zunächst noch unbekannter Höhe sollten unter anderem die Entwicklung von Technologien für sparsamere Automotoren und niedrigere Abgasemissionen unterstützen. Die Ölindustrie steht unter wachsendem Druck, sich im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren. Am Freitag tritt das Pariser Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung in Kraft.