Frau wurde in Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt

Wien – Ein 59-Jähriger hat mit seinem Pkw am Allerheiligentag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine 78-jährige Frau niedergestoßen und schwer verletzt. Laut Polizei wollte der Mann gegen 11.15 Uhr in der äußeren Mariahilfer Straße ausparken. Dabei erfasste sein Wagen die Frau, die gerade beim Kofferraum eines anderen Pkw stand.

Die 78-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 2.11.2016)