i5invest und Reiter PR arbeiten zusammen

Gemeinsame Beratung und Begleitung von Jungunternehmen gestartet

Wien – Die Berater von i5invest und die Kommunikationsagentur Reiter PR haben eine enge Partnerschaft vereinbart, die auf die Entwicklung gemeinsamer Projekte sowie die Beratung und Begleitung von Jungunternehmen abzielt.

Die Zusammenarbeit zwischen Reiter PR und i5invest soll in den nächsten Monaten in mehreren Kooperationsprojekten münden. Anfang 2017 wird etwa die europaweite Öffentlichkeitsarbeit für das Wiener Start-up Smart Engine übernommen, das sich mit seiner cloud-basierten Payment Ad Solution auf die Auslieferung von Smart Ads auf Bankomat- und Kreditkartenterminals in Geschäften und Restaurants spezialisiert hat. (red, 2.11.2016)