Grabner bei Rangers-Kantersieg ohne Tor

5:0-Heimerfolg gegen St. Louis

New York – Eishockey-Stürmer Michael Grabner ist beim 5:0-Heimerfolg seiner New York Rangers gegen St. Louis leer ausgegangen. Der Kärntner, der zuletzt mit einem Hattrick gegen Tampa geglänzt hatte, gab am Dienstag in 12:42 Minuten Einsatzzeit einen Torschuss ab. Seine Kollegen zeigten sich aber erneut in Torlaune, und Goalie Henrik Lundqvist erwies sich mit 35 gehaltenen Schüssen als starker Rückhalt. (APA, 2.11.2016)

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

New York Rangers (mit Grabner) – St. Louis Blues 5:0

Florida Panthers – Boston Bruins 1:2

Minnesota Wild – Buffalo Sabres 1:2

Colorado Avalanche – Nashville Predators 1:5

New York Islanders – Tampa Bay Lightning 1:6

Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 3:2 n.V.

Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 3:2 n.V.

Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 2:1 n.V.

Winnipeg Jets – Washington Capitals 2:3

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 5:1

Arizona Coyotes – San Jose Sharks 3:2

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 0:4